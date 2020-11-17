20 Kişiye Daha Korona Cezası

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde denetimler devam ediyor. Yapılan denetimlerde son 24 saatte, 5 şahsa maske takmamaktan, 5 şahsa sigara içmekten,1 işyerine kural ihlalinden işlem yapıldı.

Covid-19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 14 vatandaşa cezai işlem uygulanarak ikametlerine yönlendirildi. ( İHA)