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17 Kas 2020 - 13:30- Asayiş

20 Kişiye Daha Korona Cezası

Malatya’da 20 vatandaşa, yeni tip korona virüs (Covid-19) kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi.
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Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında il genelinde denetimler devam ediyor. Yapılan denetimlerde son 24 saatte, 5 şahsa maske takmamaktan, 5 şahsa sigara içmekten,1 işyerine kural ihlalinden işlem yapıldı.

Covid-19 temaslısı olmasından dolayı karantina kuralına uymadığı tespit edilen 14 vatandaşa cezai işlem uygulanarak ikametlerine yönlendirildi. ( İHA)

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17 Kas 2020 - 13:30 Malatya- Asayiş

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