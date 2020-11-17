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17 Kas 2020 - 13:00- Yaşam G: 17 Kas 2020 - 13:22

Üniversite Güvenlik Toplantısı

Malatya’da bulunan üniversiteler ve onlara bağlı yüksekokulların sorunlarının ve güvenliğinin görüşüldüğü Üniversite Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
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Valilik 2 Nolu Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Malatya’da bulunan İnönü ve Turgut Özal Üniversiteleri yerleşkelerinde ve ilçelerde bulunan meslek yüksek okullarında alınacak güvenlik tedbirleri görüşülüp asayiş, ulaşım ve güvenlik konuları ele alınarak tüm sorunlar, çözüm önerileri ve talepler toplantıda değerlendirildi.

“DAHA GÜVENLİ KOŞULLARDA EĞİTİM…”

Toplantıya, Vali Aydın Baruş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan ve diğer ilgili kurum yetkilileri katıldı. Vali Aydın Baruş toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim gören öğrencilerin daha güvenli koşullarda eğitim almalarının sağlanması amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini belirtti.

Baruş, toplantıda ayrıca pandemi koşullarının da değerlendirmeye alınarak Malatya’da yer alan İnönü ve Turgut Özal Üniversiteleri ve bağlı birimlerinde eğitim hayatının daha sağlıklı, daha güvenli koşullarda yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla kurumlar arası koordineli çalışma esasının sağlanmasını istedi.

( İHA)

# turgut özal üniversitesi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, vali aydın baruş, İnönü Üniversitesi rektörü prof. dr. ahmet kızılay, İHA, malatya, pandemi, eğitim, il emniyet, asayiş

17 Kas 2020 - 13:00 Malatya- Yaşam

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