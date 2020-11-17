Yer Altı Şelalesi Keşfedildi

Kanyonun görüntüsüne hayran kaldığını belirten Delibaş,
Sonbahar aylarında yağışların iyice azalmasıyla Günpınar Kanyonu’ndaki su azalınca yer altı şelalesi ortaya çıkıyor. Şu an yağışların az olması nedeniyle böylesi doğal güzellik gün yüzüne çıktı. Darende yılın her mevsiminde ayrı bir güzel. Bu tarz keşif edilmeyi bekleyen doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor.
dedi.
ZİYARETE AÇILMALIDIR
Delibaş, Günpınar Kanyonu Yokuş Mevkiinde bulunan yer altı şelalesine suyun bol olduğu dönemde içeriye girmenin zor olduğu belirtti. Ve sözlerine şöyle devam etti:
Sosyal platformlarda ilgi gören fotoğrafların ardından yer altı şelalesi kent turizmine kazandırılmalı ve ziyarete açılmalıdır.
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.