Yer Altı Şelalesi Keşfedildi

Kanyonun görüntüsüne hayran kaldığını belirten Delibaş,

Sonbahar aylarında yağışların iyice azalmasıyla Günpınar Kanyonu’ndaki su azalınca yer altı şelalesi ortaya çıkıyor. Şu an yağışların az olması nedeniyle böylesi doğal güzellik gün yüzüne çıktı. Darende yılın her mevsiminde ayrı bir güzel. Bu tarz keşif edilmeyi bekleyen doğal güzelliklere ev sahipliği yapıyor.

dedi.

ZİYARETE AÇILMALIDIR

Delibaş, Günpınar Kanyonu Yokuş Mevkiinde bulunan yer altı şelalesine suyun bol olduğu dönemde içeriye girmenin zor olduğu belirtti. Ve sözlerine şöyle devam etti:

Sosyal platformlarda ilgi gören fotoğrafların ardından yer altı şelalesi kent turizmine kazandırılmalı ve ziyarete açılmalıdır.

şeklinde konuştu.