Darendeli Kadınlar Hizmetten Memnun

Konuya ilişkin BUSABAH gazetesine ve BUSABAH TV’ye konuşan Kadın Konukevi sorumlusu Ayşe Karagülle buraya gelen kadınların yapılan bu hizmetten ötürü memnun olduklarını söyledi. Karagülle,
Buraya gelen kadınlar bu durumdan çok memnunlar konukevimizde çocuklarına bakabiliyorlar, namazlarını kılabiliyorlar varsa bir ihtiyacı onları giderebiliyorlar. Saat sabah 8’den akşam 5’e kadar hafta içi her gün hafta sonu cumartesi günü saat 1’e kadar açığız. Sadece pazar günleri kapalıyız. Zaten o gün köylerden kimse gelmiyor.
dedi.
“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORLAR”
Kadın Konukevi sorumlusu Ayşe Karagülle,
Yaklaşık 7 yıldan beri Darendeli kadınlarımıza hizmet eden konukevimiz, köyden gelen kadınlar çarşıda pazarda işlerini bitirdikten sonra parklarda falan oturmuyorlar direkt buraya geliyorlar. Burada mutfağımız var isteyen yemeğini getirip burada yiyebiliyor çay da bizim ikramımızdır. Burası Belediye Başkanımız İsa Özkan tarafından yapılmıştır. Buraya gelen kadınlar bu durumdan çok memnunlar konukevimizde çocuklarına bakabiliyorlar, namazlarını kılabiliyorlar varsa bir ihtiyacı onları giderebiliyorlar. Saat sabah 8’den akşam 5’e kadar hafta içi her gün hafta sonu cumartesi günü saat 1’e kadar açığız. Sadece pazar günleri kapalıyız. Zaten o gün köylerden kimse gelmiyor. Genelde pazartesi ve cuma günleri çok yoğunuz pandemiden ötürü bu ara çok kişi gelmiyor ama bu hizmetten çok memnunlar ve başkanımıza çok teşekkür ediyorlar.
şeklinde konuştu.
“BU HİZMETİN HER YERDE OLMASINI İSTERİM”
Yapılan hizmetin memnuniyetini dile getiren Karagülle,
Böyle güzel bir ortamda çalışmakta benim için mutluluk kaynağı insanlarla bir aradayız. Konuşuyoruz, kaynaşıyoruz, kitap okuyoruz ve sohbet ediyoruz. Diyebilirim ki burası tam da bir aile ortamı gibi güzel bir yer bu gibi hizmetin her yerde olmasını isterim. Bence burası Türkiye’de ilk gelenler de öyle söylüyorlar İstanbul’dan, İzmir’den hatta yurt dışından gelenler böyle güzel bir mekân biz daha görmedik. Bunları yapanlara öncülük edip yardım edenlere çok teşekkür ediyorlar ve diyorlar ki gittiğimiz yerlere de söyleyeceğiz. Burası benim evim gibi burada evimden daha çok mutluyum ve daha rahatım. Bir de yaşlı amcalarımız için böyle bir yer istiyorlar, inşallah başkanımız buna da çözüm bulur.
ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.