17 Kas 2020 - 12:00- Yaşam

Darendeli Kadınlar Hizmetten Memnun

Darende Belediye Başkanı İsa Özkan tarafından yaptırılan Kadın Konukevi, ilçenin kırsal kesiminden ve uzak köylerinden gelen kadınlara hizmet vermeye devam ediyor. Hastaneye, alışverişe gelen kadınların dışarıda bekleyip mağdur olmaması için yaptırılan kadın konukevi, çevre halkı tarafından büyük ilgi görüyor.