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17 Kas 2020 - 11:30- Ekonomi G: 17 Kas 2020 - 11:50

Bütçe Ekim'de 4,9 Milyar TL Açık Verdi

Merkezi yönetim bütçe dengesi Ekim ayında 4,9 milyar lira açık verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Merkezi Yönetim Bütçe gelişmelerine göre, bütçe 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 100 milyar 714 milyon TL açık verirken 2020 yılı Ocak-Ekim döneminde 145 milyar 483 milyon TL açık gerçekleşti.

2019 yılı Ocak-Ekim döneminde 12 milyar 403 milyon TL faiz dışı açık verilirken 2020 yılının aynı döneminde 25 milyar 901 milyon TL faiz dışı açık kaydedildi. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ekim ayı itibarıyla 97 milyar 658 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 11 milyar 758 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 85 milyar 901 milyon TL oldu. Merkezi yönetim bütçe gelirleri ise Ekim ayı itibarıyla 92 milyar 766 milyon TL oldu. Vergi gelirleri 76 milyar 615 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 13 milyar 833 milyon TL oldu.

 ( İHA)

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17 Kas 2020 - 11:30 Malatya- Ekonomi

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