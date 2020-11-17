Avcılara Çivi Tuzağı Pes Dedirtti

İnsan hayatını tehlikeye atarak lastiklere de zarar veren çivi tuzağını kimin yaptığı bilinmiyor. Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi Karapınar mevki yol
una ters olarak çakılan çiviler hem araba lastiklerine zarar verirken vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor.
Arkadaşlarının mağduriyet yaşadıklarını ifade eden bölge halkı
Biz bu yolu av yapmak için araçlarımız ile kullanıyoruz. Birçok arkadaşımız mağdur oldu ve 4 lastiği birden patlayan arkadaşlarımız bile oldu. Bölgede belli aralıklarla çiviler özel olarak çakılmış. Burada güvenlik kamerası da yok. Av sezonu açıldığından belli aralıklarla ava gittiğimizden av dönemi olduğu için bu dağ yolunu kullanıyoruz. Konu ile ilgili yetkililerden yardım ve ilgi istiyoruz.
dediler.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.