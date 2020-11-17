Avcılara Çivi Tuzağı Pes Dedirtti

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İnsan hayatını tehlikeye atarak lastiklere de zarar veren çivi tuzağını kimin yaptığı bilinmiyor. Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi Karapınar mevki yol

una ters olarak çakılan çiviler hem araba lastiklerine zarar verirken vatandaşlara da zor anlar yaşatıyor.

Arkadaşlarının mağduriyet yaşadıklarını ifade eden bölge halkı

Biz bu yolu av yapmak için araçlarımız ile kullanıyoruz. Birçok arkadaşımız mağdur oldu ve 4 lastiği birden patlayan arkadaşlarımız bile oldu. Bölgede belli aralıklarla çiviler özel olarak çakılmış. Burada güvenlik kamerası da yok. Av sezonu açıldığından belli aralıklarla ava gittiğimizden av dönemi olduğu için bu dağ yolunu kullanıyoruz. Konu ile ilgili yetkililerden yardım ve ilgi istiyoruz.

dediler.