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17 Kas 2020 - 10:45- Eğitim G: 17 Kas 2020 - 10:58

Kuaför Kursu Mezunlarını Verdi

Malatyalı kuaför gençlere yeni bir iş kapısı aralayarak 6 ay ücretsiz verdiği mesleki eğitim kursunu tamamladı. 
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Şener Eroğlu tarafından açılan Mesleki Eğitim Kuaför Kursu, Malatya Park'ta başarıyla tamamlayan 30 kişi mezun oldu. Malatya Park AVM’de açtıkları kurs hakkında bilgi veren Şener Eroğlu, 

2019 Ağustos ayında başlayan mesleki eğitim kuaför kursumuz Malatya Valiliğimizin destekleriyle açılan Yeşilyurt Kaymakamlığımızın destekleriyle İŞKUR ve Halk Eğitim projesidir. Bundan dolayı şu ana kadar 50 ye yakın öğrencimiz müracaatta bulunmuştu. Pandemi den dolayı şu anda 2019 yılından geri kalan kısmını tamamladık. Öğrencilerimizi meslek sahibi yaptık. Bundan dolayı öncelikle Malatya Valimiz Aydın Baruş çok teşekkür ederim. Yeşilyurt Kaymakamlığımıza Turgay Beye çok teşekkür ederim. Bize her defasında destek veren İş Kur il Müdürümüze çok teşekkür ederim. Aynı zamanda gençlerimiz buraya gelerek meslek öğrenerek şu anda istihdama yönelik kendilerine büyük bir katkı sağladılar. Kötü alışkanlıklara yönelmeden kendi ekmek paralarını kazanacaklar. Bizler de bu sebeple çok mutluyuz. İnşallah bundan sonraki süreçte gelecek olan öğrenci kardeşlerimize de fayda sağlayacağına inanıyorum.

dedi.


pandemi den dolayı devam edemeyen öğrencileri olduğu için 30 öğrencinin mezun olduğunu ifade eden Eroğlu,

İlerleyen sürede mezuniyet gecesi de yapmayı planlıyoruz. Eğitimlerimiz devam edecek İş kur ve halk eğitim destekli projelerimiz ve mesleki yeterlilik anlamındaki istihdama yönelik projelerimiz devam edecek. Bu anlamda devletimizin bizlere vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum.

ifadelerini kullandı.

EN BÜYÜK HAYALİM İŞ YERİ AÇMAK 


Kursiyer öğrenci Nevriye Gemici,

Bayan olduğum için Kuaförlük mesleğini Her zaman düşünüyordum, öğrenmeyi çok istiyordum. Böyle bir proje olduğunu, öğrendim ve yardımcı olduklarını duydum. Mesleki eğitim kursuna katıldım ve kaçırmak istemedim. 6 ay kurs gördüm ve bugün mezun oldum. Bende ilerde işyeri açmayı düşünüyorum. Artık bizimde bir mesleğimiz oldu.

ifadelerine yer verdi.

 MESLEKİ EĞİTİM KUAFÖR KURSUDAN MEZUN OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM 


Kursiyer Sema Sevinç de mesleki eğitim kuaför kursundan mezun olması nedeniyle mutluluğunu dile getirerek,

Kimse yapmam demesin. Gerçekten çok itinalı bir şekilde burada hocamız Şener Eroğlu yapmadığımız bir şey varsa tekrar tekrar gösterdi. Çok verimli bir şekilde sınavlarımız geçtik. 6 aylık kurs içinde çok güzel projelerin içinde yer alma fırsatı verdiler kendilerine teşekkür ediyorum.

İfadelerine yer verdi.

UYGUR TÜRKÜNDEN KURS BAŞARISI 


Uygur Türkü Zülfikar Tarımdır,

Çin’den gelen Uygur Türküyüm. Mesleki eğitim kuaför kursundan bu gün mezun oldu. Kuaförlük mesleğini çok seviyorum ve o yüzden mesleki eğitim kursuna katıldım.

diye konuştu.

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17 Kas 2020 - 10:45 Malatya- Eğitim

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