Şüpheli Ölüm

Akraba ziyareti sırasında geçirdiği rahatsızlanan Medine T. (33) rahatsızlanınca Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede bir süre müşahede altında tutulan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Şüpheli ölümüyle akıllarda soru işareti bırakan Medine T.’nin cenazesi hastane morgundan alınarak otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine Medine T.'nin yakınlarının ikametinde polis ekipleri inceleme yaptı.
Olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.