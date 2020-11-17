Şüpheli Ölüm

Akraba ziyareti sırasında geçirdiği rahatsızlanan Medine T. (33) rahatsızlanınca Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede bir süre müşahede altında tutulan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli ölümüyle akıllarda soru işareti bırakan Medine T.’nin cenazesi hastane morgundan alınarak otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine Medine T.'nin yakınlarının ikametinde polis ekipleri inceleme yaptı.



Olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

İHA