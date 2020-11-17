Busabah Malatya Busabah Malatya
17 Kas 2020 - 10:33- Asayiş G: 17 Kas 2020 - 10:46

Şüpheli Ölüm

Malatya Battalgazi ilçesine akraba ziyaretine giden 33 yaşındaki genç kadın Medine T. Hayatını kaybetti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Akraba ziyareti sırasında geçirdiği rahatsızlanan Medine T. (33) rahatsızlanınca Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Hastanede bir süre müşahede altında tutulan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 Şüpheli ölümüyle akıllarda soru işareti bırakan Medine T.’nin cenazesi hastane morgundan alınarak otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine Medine T.'nin yakınlarının ikametinde polis ekipleri inceleme yaptı.


Olayla ilgili başlatılan incelemeler sürüyor.

 

İHA

# malatya, battalgazi, şüpheli ölüm, malatya adli tıp kurumu, turgut Özal tıp merkezi, Cumhuriyet Savcılığı, inceleme, hastane, İHA, Bir, polis

17 Kas 2020 - 10:33 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Gümrük Kaçağı 15 Bin Aksesuar mask
Gümrük Kaçağı 15 Bin Aksesuar
İnşaat Hırsızı Yakalandı mask
İnşaat Hırsızı Yakalandı
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi mask
Dağhan’ın Naaşı Memkeleti Akçadağ’a Getirildi
Turgut Özal Tabiat Parkı’ında Yenileme Çalışmaları mask
Turgut Özal Tabiat Parkı’ında Yenileme Çalışmaları
Cips Paketinde Esrar Nakliyatı mask
Cips Paketinde Esrar Nakliyatı
Tır Dehşeti: 1 Ölü mask
Tır Dehşeti: 1 Ölü
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ! mask
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ!
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı mask
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor mask
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor
Damat Mağduru Kurtarılamadı mask
Damat Mağduru Kurtarılamadı
İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı mask
İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı
Hayatına Mal Oldu mask
Hayatına Mal Oldu

GALERİ

Esnafın Borç Çığlığı mask
Esnafın Borç Çığlığı
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı mask
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı
Esnafların Terminal İsyanı mask
Esnafların Terminal İsyanı
Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi mask
Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi
Yeni Malatyaspor'a Destek! mask
Yeni Malatyaspor'a Destek!
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği mask
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL