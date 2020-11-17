Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu illerinden Malatya'ya gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine çalışma yapan ekipler şüpheli aracı Darende ilçesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda 15 bin 486 adet değişik markalarda cep telefonu aksesuar ve malzemeleri ele geçirilirken, şüpheli şahsa “5607 SKM" suçundan işlem yapıldı.
17 Kas 2020 - 10:26- Asayiş Güncelleme: 17 Kas 2020 - 11:47
Gümrük Kaçağı 15 Bin Aksesuar
Malatya Emniyetince yapılan operasyonda piyasaya sürüleceği belirtilen 15 bin 486 adet telefon aksesuarı ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Güneydoğu illerinden Malatya'ya gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı getirilerek piyasaya sürüleceği bilgisine ulaştı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.