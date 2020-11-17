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17 Kas 2020 - 10:23- Asayiş G: 17 Kas 2020 - 10:27

İnşaat Hırsızı Yakalandı

Malatya Tecde’de inşaatlardan malzeme çalan 1 kişi İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
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İki ayrı yerden çalındığı ifade edilen malzemeleri İ.H.’nın çaldığının tespiti üzerine şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen İ.H. tutuklandı.

Bunun yanı sıra Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıcıoğlu Mahallesi'nde bir ikametten cep telefonun çalınması olayı ile ilgili yapılan çalışmada şüpheliler G. K. ve M. U. yakalanarak gözaltına alınırken, Taştepe ve Tandoğan Mahallelerinde iki ayrı şahıstan toplam 6.15 gram esrar ele geçirildi.

Nuriye Mahallesi yakınında yapılan trafik uygulamasında 2 kesici alet ele geçirilirken, Sanayi Kavşağı mevkiinde trafikten çekme belgeli olduğu tespit edilen iki motosiklette trafikten men edildi.

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17 Kas 2020 - 10:23 Malatya- Asayiş

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