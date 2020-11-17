Koca, Belediyeyi Akladı

Malatya Büyükşehir Belediyesinin mail adresinden

Türkiye’nin Cinsiyetsiz İlk Oyuncu Ödülü 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde Sahibini Bulacak!” ibaresinin yer aldığı bir bülten ile sarsılan Malatya, bu infiali konuşmaya devam ediyor. Mailin Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilmediğini dile getiren ve adeta belediyeyi aklamaya çalışan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, “Bu Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin de bir hatası değil. Bu durumdan kendisine vazife çıkartmak isteyen birtakım organizatörlerin, belki hiç Festivalle ilgisi olmayan kişilerin basına böyle bir bildiri geçmiş olması. Benim aldığım bilgi Büyükşehrin bilgisi olmadan, Büyükşehirle ilgisi olmayan bir şekilde bu açıklama basına gönderilmiş.

dedi.

Daha önce Berlin Film Festivali'nde görülen “Cinsiyetsiz Oyuncu Ödülü” bu yıl Malatya Film Festivali'nde de verilecekti. Birçok kişi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'En İyi Oyuncu' ve 'En İyi Yardımcı Oyuncu' dallarında verilecek “Cinsiyetsiz Oyuncu Ödülü”ne tepkiler çığ gibi büyüyünce, Malatya Büyükşehir Belediyesi Film Festivalini iptal etmek zorunda kaldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi kendi mail adresinden gönderilen ve Malatya’da infiale neden olan bu maili gönderdiğini kabul etmezken, ihalesini yaptığı ve sponsoru olduğu bu festivalde ne kadar harcama yaptığı, yapılan bu harcamaların geri alınıp alınmayacağı ise merak edilen konular arasında yer aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin infiale neden olan bu mailini değerlendiren ve Festivalin iptal edilmesiyle ilgili konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Konunun başından beri Belediyenin dışında yayınlanan bir basın bültenindeki ifadelerden kaynaklandığını dile getiren Başkan Koca, basın bülteninde ‘Cinsiyetsiz ödül’ ifadesinin kullanılmış olmasının özellikle Malatyalılardan ciddi ve haklı bir tepkinin oluşmasına sebep olduğunu söyledi.

KAMUOYUMUZ TARAFINDAN CİDDİ BİR TEPKİYLE KARŞILANDI

Festivalin iptal edilmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu belirten Başkan Koca,

Şunu ifade etmek lazım: Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılan açıklamalarda da bu husus dile getirildi. Belediyenin ‘Cinsiyetsiz ödül’ gibi düşüncesi, tasarrufu, yaklaşımı söz konusu değildi. Ama basına gönderilen ifadelerde bu terim kullanılmıştı. Fakat Belediyemizin sponsorluğunda gerçekleştirilecek Film Festivalinde ödül kategorisi ‘kadın-erkek ayrımı olmadan en başarılı oyuncu ödülü olarak’ değerlendirilmişti. Kategori 2’den bire indirilmişti. Basına gönderilen bir bültende ‘Cinsiyetsiz ödül’ olarak lansa ettirilmesiyle kamuoyumuz tarafından ciddi bir tepkiyle karşılandı. Bu tepkiyi dikkate alan Malatya Büyükşehir Belediyemiz ana sponsorluğunda yürüttüğü Film Festivali’nin bu yıl pandemi gerekçeleriyle de, pandemiden kaynaklanan tedbir anlayışla bu yıl 10’uncu Uluslararası Fil Festivali’ni iptaline karar vermişler. Bence doğru bir yaklaşım.

YAPILAN HARCAMALARIN BEDELLERİ ÖDENMEK ZORUNDA

Medya kuruluşlarına gönderilen basın bülteni ve Festival için yapılan harcamalar hakkında konuşan Başkan Koca,

Bu Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin de bir hatası değil. Bu durumdan kendisine vazife çıkartmak isteyen birtakım organizatörlerin, belki hiç Festivalle ilgisi olmayan kişilerin basına böyle bir bildiri geçmiş olması. Benim aldığım bilgi Büyükşehrin bilgisi olmadan, Büyükşehirle ilgisi olmayan bir şekilde bu açıklama basına gönderilmiş. İhalenin yasal anlamda gereği yerine getirilecektir. Yapılan harcamaların bedelleri ödenmek zorundadır. İnsanlar birtakım masraflar yaptılarsa yasal mevzuat çerçevesinde ödenecektir. Sözleşme belirlenmişse, onların hükümleri varsa kanunlarımız bu yönde açıktır. Kanunlar neyi gerektiriyorsa, yapılmış masraflar, giderler varsa yapılan sözleşme gereği kanunlar çerçevesinde elbette ödenecektir. Bilindiği gibi Filim festivalleri değişik sponsorların aracılığıyla, katkısıyla gerçekleştiriliyor. Büyükşehrimiz de bu ana sponsorlardan birisi.

şeklinde konuştu.

ONLARDA BU TÜR BEYAN, BİR İFADE YOK!

Başkan Koca, bu konuyu başından itibaren takip etmeye çalıştıklarını belirterek,

Bana verilen bilgi Belediyemiz tarafından böyle bir ifadenin kullanılmadığı şeklinde. Bana Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen bültenleri ve açıklamaları gönderdiler. Onlarda bu tür beyan, bir ifade yok. Ama böyle bir ifade vakfın adını tam hatırlamıyorum, TÜRSAK’ı galiba, böyle bir vakıf tarafından tüm basına gönderilen bültende geçmiş bu ifade. Onun da Büyükşehir Belediyemizin bir ilgisinin olmadığını söylediler. Kamuoyunda oluşan bu haklı hassasiyet, haklı tepkinin dikkate alınması gerekirdi. Büyükşehir Belediyemiz de bu tepkiyi dikkate aldı ve daha fazla bir kargaşaya, infiale sebep olmaması için bu festivali iptal etme kararı aldılar.

diye konuştu.