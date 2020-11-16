Cips Paketinde Esrar Nakliyatı

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan yol uygulamasında doğu illerinden batı illerine giden bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.
Yapılan aramada, otobüsün rafında bulunan bir poşet içerisinde 2 cips paketi ve bir meyve suyu kutusunun içine zulalanmış halde ve folyoya sarılı vaziyette toplam 1 kilo esrar ele geçirildi.
Konu ile ilgili şüpheli S.İ hakkında yasal işlem başlatıldı.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.