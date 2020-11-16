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16 Kas 2020 - 21:00- Gündem G: 16 Kas 2020 - 18:25

Cips Paketinde Esrar Nakliyatı

 Malatya’da bir yolcu otobüsünde, 2 cips paketi ve bir meyve suyu kutusunun içine zulalanmış halde 1 kilo esrar ele geçirildi.
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Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan yol uygulamasında doğu illerinden batı illerine giden bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Yapılan aramada, otobüsün rafında bulunan bir poşet içerisinde 2 cips paketi ve bir meyve suyu kutusunun içine zulalanmış halde ve folyoya sarılı vaziyette toplam 1 kilo esrar ele geçirildi.

Konu ile ilgili şüpheli S.İ hakkında yasal işlem başlatıldı.

( İHA)

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16 Kas 2020 - 21:00 Malatya- Gündem

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