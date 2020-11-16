Mimarlar Odası’ndan Belediyeye Kentsel Dönüşüm Desteği

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, oda olarak kentte ki yapılaşmayla ilgili tüm çalışmaları takip etmeye devam ettiklerini belirtti. Öncelikli sorumluluklarının kentsel dönüşüm programlarının hızlandırılması olduğunu ev bunun için de tüm gayretleri ile çalıştıklarını belirten Fidanel,
Mimarlar Odası öncülüğünde oluşturulan kentsel dönüşüm komisyonu, Malatya’mızdaki eski yapıların tespit edilmesi ve dönüşümünü hızlandırmak adına dosya hazırlamaktadır. Dosya hazırlıkları tamamlandıktan sonra kurumlarımıza göndereceğiz ve sunum yapacağız. Bir an önce hazırlıklar tamamlanıp sahaya çıkılmalı ve fiilen uygulamaya başlanmalıdır.
dedi.
DİĞER MAHALLELERDE DE HAYATA GEÇMELİ
Bu kapsamda Yeşilyurt Belediyesi'nin Turgut Özal Mahallesi’nde 8 ay önce başlattığı dönüşüm programının tamamlandığını ve eski yapıların yıkımına başlanıldığını anımsatan Fidanel,
Bizde Mimarlar Odası olarak çalışmaları yerinde incelemek için sahadaydık. Bu programın kısa sürede tamamlanıp uygulamaya geçilmesi çok büyük bir başarıdır. Bu anlamda sayın başkan Mehmet Çınar'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı çalışmanın diğer mahallelerimizde de bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz.
ifadelerine yer verdi.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.