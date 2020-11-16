Busabah Malatya Busabah Malatya
16 Kas 2020 - 20:00- Gündem G: 16 Kas 2020 - 18:24

Mimarlar Odası’ndan Belediyeye Kentsel Dönüşüm Desteği

Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, Yeşilyurt Belediyesi’nin Turgut Özal Mahallesi’nde başlattığı kentsel dönüşüm projesini desteklediklerini belirterek, “Aynı çalışmanın diğer mahallelerimizde de bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Mimarlar Odası Malatya Şube Başkanı Yunus Emre Fidanel, oda olarak kentte ki yapılaşmayla ilgili tüm çalışmaları takip etmeye devam ettiklerini belirtti. Öncelikli sorumluluklarının kentsel dönüşüm programlarının hızlandırılması olduğunu ev bunun için de tüm gayretleri ile çalıştıklarını belirten Fidanel,

Mimarlar Odası öncülüğünde oluşturulan kentsel dönüşüm komisyonu, Malatya’mızdaki eski yapıların tespit edilmesi ve dönüşümünü hızlandırmak adına dosya hazırlamaktadır. Dosya hazırlıkları tamamlandıktan sonra kurumlarımıza göndereceğiz ve sunum yapacağız. Bir an önce hazırlıklar tamamlanıp sahaya çıkılmalı ve fiilen uygulamaya başlanmalıdır.

dedi.

DİĞER MAHALLELERDE DE HAYATA GEÇMELİ

Bu kapsamda Yeşilyurt Belediyesi'nin Turgut Özal Mahallesi’nde 8 ay önce başlattığı dönüşüm programının tamamlandığını ve eski yapıların yıkımına başlanıldığını anımsatan Fidanel,

Bizde Mimarlar Odası olarak çalışmaları yerinde incelemek için sahadaydık. Bu programın kısa sürede tamamlanıp uygulamaya geçilmesi çok büyük bir başarıdır. Bu anlamda sayın başkan Mehmet Çınar'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynı çalışmanın diğer mahallelerimizde de bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

ifadelerine yer verdi.

( İHA)

# malatya, yeşilyurt, yeşilyurt belediyesi, turgut Özal mahallesi, Mimarlar Odası, kentsel dönüşüm, mehmet çınar, yunus emre fidanel, Bir, Başkanı, İHA, Belediyesi, çok

16 Kas 2020 - 20:00 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Doğanşehir'de Kaza mask
Doğanşehir'de Kaza
Darende Keşfedilmeyi Bekliyor mask
Darende Keşfedilmeyi Bekliyor
Damat Mağduru Kurtarılamadı mask
Damat Mağduru Kurtarılamadı
2020 POMEM Polis Alımları Ne Zaman Yapılacak? Şartları Neler? mask
2020 POMEM Polis Alımları Ne Zaman Yapılacak? Şartları Neler?
İrfan Buz Süper Lig’de mask
İrfan Buz Süper Lig’de
Kendinizi Yetiştirmeniz Lazım mask
Kendinizi Yetiştirmeniz Lazım
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan mask
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ! mask
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ!
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı mask
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı
İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı mask
İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor mask
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor
Hayatına Mal Oldu mask
Hayatına Mal Oldu

GALERİ

Esnafın Borç Çığlığı mask
Esnafın Borç Çığlığı
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı mask
Kariyer Günü Programlarına Çınar'da Katıldı
Esnafların Terminal İsyanı mask
Esnafların Terminal İsyanı
Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi mask
Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi
Yeni Malatyaspor'a Destek! mask
Yeni Malatyaspor'a Destek!
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği mask
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL