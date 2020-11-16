Köy Evleri Yıl Sonunda Teslim Edilecek

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Battalgazi ilçesindeki Gelincik Tepesi ve Eskimalatya Yatılı Bölge Ortaokulu (YIBO) yan kısmında deprem konutları hızla yükselirken ilçeye bağlı köylerde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bulutlu mahallesinde 81 dönüm arazi üzerinde yapımı devam eden 26 adet tek katlı çelik konstrüksiyonlu köy evleri ve 8 adet ahır çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yetkililerden bilgiler aldı. Bir dönümlük araziler üzerinde oluşturulan ve brüt 90 metrekare büyüklüğe sahip olan köy evlerinin yıl sonuna kadar teslim edileceğini belirten Başkan Güder, depremzede ailelerinin yaralarını sarmak için hükümet ve yerel yönetimler olarak tüm imkanların seferber edildiğinin altını çizdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in her konuda en büyük destekçileri olduğunu hatırlatan Bulutlu Mahallesi Muhtarı Fazlı Özcan,

24 Ocak depreminin yaşandığı tarihten bu yana Battalgazi Belediye başkanımız yapılacak olan evlerle ilgili bizimle sürekli istişare içinde ve her ne ihtiyacımız olursa olsun her daim bizim yanımızda. En büyük destekçimizdir. Kendisi sürekli bizleri ziyaret ediyor. Mahallem adına kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah evlerimiz yıl sonunda teslim edilecek ve en büyük sıkıntımız da böylelikle çözülecek.

şeklinde konuştu.

PROJE SORUMLUSU YILMAZ: ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini ifade eden Proje Sorumlusu İnşaat Mühendisi Okan Yılmaz, “Bulutlu mahallemizde 81 dönüm üzerinde çalışma yapıyoruz. 26 adet konutumuz var, konutlarımızın birer dönümlük araziye oturtuluyor. 8 tane de ahırımız var. 26 konut ve 8 ahırın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Temmuz – Ağustos ayında başladığımız konutlarımızı inşallah Aralık ayının sonunda bitirip, TOKİ’ye teslimini yapacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Konutlarımız hafif çelik prefabrik konstrüksiyon üzerine yapılıyor. 90 metrekare binalarımız. Şuan yüzde 80-85 oranında imalat aşamasındayız. Hava şartları daha soğumadan kısa süre içerisinde bitireceğiz.”

BAŞKAN GÜDER: KÖY EVLERİMİZİ DE İNŞALLAH YIL SONUNDA TESLİM EDECEĞİZ

Vatandaşlarımızın kış ayını evlerinde geçirmeleri için hükümet ve yerel yönetimler olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Malumunuz Elazığ merkezli depremden en fazla etkilenen il Malatya, ilçe ise Battalgazi ilçemiz oldu. Depremin ilk anından itibaren gerek hükümet gerekse yerel yönetimler olarak her daim vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Şehir merkezlerinde yapılan konutların dışında köy tipi evlerin yapılması yönünde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları vardı. Yaşadığımız deprem sonrası ve fay hattı üzerinde bulunmamız hasebiyle çelik konstrüksiyondan yapılmış, ısı yalıtımının yanı sıra kullanım açısından normal evden hiçbir farkı olmayan evlerin, bu bölgelerde yapılmasının daha uygun olacağını ifade etmiştik. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda projeye başlamış olduk. Bulutlu Mahallesi’nde 26 tane köy tipi ev ve 8 tane ahır projemiz yapılıyor, inşallah yılsonunda da vatandaşımıza teslim edilecek. Bu çalışmaları sürekli takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa karşılıyoruz. Muhtarlarımızın bazı talepleri var. Onları TOKİ'e bildireceğiz.

diye konuştu.

(Bülten)