16 Kas 2020 - 18:30- Siyaset

Vali Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, Milli Şuurun ve tarihi alanın tanıtımına ve bu tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılmasının büyük katkı sağlayacağı düşünülen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi kapsamında 81 ili dolaşan ve Malatya’yı ziyaret eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Mobil Müzesini ziyaret etti.