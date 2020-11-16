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16 Kas 2020 - 18:30- Siyaset G: 16 Kas 2020 - 18:38

Vali Çanakkale Savaşları Mobil Müzesini Ziyaret Etti

Vali Aydın Baruş, Milli Şuurun ve tarihi alanın tanıtımına ve bu tarihi mirasın geniş kitlelere ulaştırılmasının büyük katkı sağlayacağı düşünülen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi kapsamında 81 ili dolaşan ve Malatya’yı ziyaret eden Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Mobil Müzesini ziyaret etti.  

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Vali Aydın Baruş,  Çanakkale Destanını anlatan fotoğraflar, mektuplar, hatıralar, mermiler, savaşta kullanılan silah ve envanterlerden oluşan Mobil Müzeyi gezdi, müze görevlisinden bilgi alarak video sunumunu izledi.

Ziyarette Vali Aydın Baruş’a, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman eşlik etti.

(Bülten)

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16 Kas 2020 - 18:30 Malatya- Siyaset

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