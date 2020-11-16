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16 Kas 2020 - 17:00- Ekonomi

Karla Mücadele Koordinesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarının planlı ve koordineli bir şekilde yapılması için hazırlık toplantısı yaptı.
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Büyükşehir Belediyesine bağlı Altyapı Koordinasyon Merkezi’nin (AYKOME) organize ettiği toplantı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay Başkanlığında Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı AYKOME’nin organize ettiği karla mücadelede alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıya 13 ilçenin belediye yetkilileri, ilgili daire başkanları ile güvenlik ve sağlık birimleri temsilcileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda karla mücadelede alınacak önlemler, ilçe belediyelerinin ve ilgili kurumların yapacağı çalışmalar hakkında görüşme gerçekleştirildi. Toplantı öncesi açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Cemal Nogay, karla mücadele konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün birimlerin, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için 7/24 görev esasına dayalı bir şekilde çalışması gerektiğini söyledi.


Pandemi dönemi içerisinde karla mücadele çalışmalarının bu dönemde daha yoğun geçeceğini belirten Nogay, bu anlamda kurumların birbirleri ile daha koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini ifade etti. Nogay,

Karla mücadele konusunda geçtiğimiz yıllarda sezon içerisinde bazı aksaklıklar yaşasak da kurumlar olarak koordineli bir çalışma gerçekleştirdik. Pandemi döneminde daha yoğun bir çalışma içerisinde bulunacağımızı ön görüyoruz. Bu anlamda özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların sağlık konusunda ve diğer ihtiyaçları konusunda mağduriyet yaşamaması için çalışmalarımızı ilçe belediyeler ve ilgili kurumlarla daha koordineli gerçekleştirmemiz gerekiyor. Özellikle kırsalda yaşayan ve sağlık problemi çeken vatandaşlarımızın ilaç, gıda ve hastaneye ulaşması noktasında güzergâhlarının açık olması ve ulaşım anlamında bölgeye ulaşımın sağlanması birinci önceliğimiz. Merkezi noktalarda karla mücadele çalışmalarında da özellikle şehir merkezlerinde kaldırım, ana caddeler ve sokaklarda kar temizliği çalışmasını mağduriyet yaşanmaması için hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçelerimiz ve ilgili kurumlarımız karla mücadele konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olacak. İlçelerimizde de ekiplerimiz, araç ve iş makinelerimiz hazır. Özellikle Malatya genelinde merkez ve ilçelerde yoğun kar yağışının yaşandığı yerlerde önlemlerimizi artıyoruz. Yine kent merkezinde kar yağışında problem olan noktalarda da bu önlemleri alıyoruz. Her türlü olumsuz senaryolara karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

diye konuştu.

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16 Kas 2020 - 17:00 Malatya- Ekonomi

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