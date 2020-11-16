Doğanşehir'de Kaza

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Mehmet Aslan idaresindeki 63 UC 218 plakalı Renault marka otomobil sürücüsü Erkenek tüneli içerisinde aynı istikamete giden Ramazan Memiş idaresindeki 44 PN 319 plakalı Massey Ferguson marka tröktöre arkadan çarptı.
Yaşanan kazada sürücüler ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırıldılar.
Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.