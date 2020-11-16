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16 Kas 2020 - 16:00- Sağlık

Hemoroidin Ağrısız Tedavisi Mümkün

Hemoroid hastalığının lazerle tedavisini anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsmail Özsan, “Yaklaşık 10 dakikalık ağrısız bir işlemin sonunda hastalarımız aynı gün içinde taburcu oluyor ve kısa sürede hemoroid problemleri ortadan kalkıyor” dedi.
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Hemoroid hem erkeklerde hem de kadınlarda yaygın karşılaşılan bir hastalık. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsmail Özsan, hastaların yaşam konforunu bozanhemoroid hastalığı ve bu hastalığın pratik tedavisi hakkında ilgili bilgi verdi.

Halk arasında basur olarak da isimlendirilen hemoroid hastalığının, anal bölgenin sonunda yer alan genişlemiş damarların sarkmasıyla oluştuğunu belirten Op. Dr. İsmail Özsan,“Bacaklarda oluşan ve varis olarak bilinen damar genişlemesinin makat bölgesinde görülen halidir. Hemoroid hastalığı, iç ve dış hemoroid olarak ikiye ayırılır. Makat bölgesinde yanma, ağrı, kaşıntı, akıntı gibi hislerle ve ele gelen memeler şeklinde kendini gösterir” dedi.

Hemoroid hastalığının bilindiği gibi sadece 50 yaş üstünde değil genç yetişkinlerde de sık görüldüğünü aktaran Dr. Özsan,“Hemoroid aslında, sosyal olarak topluma katkısı olan üretim çağındaki bireylerin karşılaştığı bir hastalıktır. Ayakta çok sık durmak, çok oturmak, kronik kabızlık gibi nedenlerle hemoroid hastalıkları oluşabilmektedir” ifadelerine yer verdi.

10 DAKİKALIK İŞLEM

Özellikle genç hasta grubunda son yıllarda eski yöntemler yerine hastanın günlük hayata hemen dönebileceği, ağrısız ve hızlı çözümlerin gündeme geldiğinden bahseden Op. Dr. İsmail Özsan lazerle hemoroid tedavisi hakkında şunları söyledi:

“Müdahale etmemiz gereken hasta grubu genç yaş olduğu için, artık eskisi gibi ağrılı,iyileşme süreci daha geç olan ameliyatlı tedavi yöntemlerinden uzak durmaya başladık. Bu dönemde en sık uyguladığımız ameliyat yöntemlerinden bir tanesi lazer kullanılarak yapılan işlemlerdir. Aslında lazer bir hemoroidektomi tekniği değildir. Buradaki damarların özel lazer propları ile yapıştırılarak yukarı doğru çekilmesinin sağlanmasını içeren ve hastaya ağrı vermeden yapılan bir işlemdir. İşlem yaklaşık 5 ila10 dakika sürmektedir. Bağırsak temizliği yapılmasına gerek olmaz. Anestezi gerekmemekte, aynı gün taburcu olan hastamız günlük hayatına hemen dönebilmektedir. Lazerle hemoroid uygulaması sonrasında şişen ve genişleyen damarlar kısa süre içinde küçülerek hastanın şikayetleri ortadan kalkmaktadır.”

HEMOROİD ÖNLENEBİLİR Mİ?

Op. Dr. İsmail Özsan hastaların hemoroid problemleri yaşamaması için yaşam alışkanlıklarında bazı değişiklikler yapabileceğini de belirterek şu önerilerde bulundu:

“Kabızlık hemoroide neden olan unsurlardan bir tanesi. Bu nedenle sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olmak adına lifli gıdalar tüketilmelidir. Kabızlığın bir nedeni de yeterli su içilmemesidir; bunun için de günlük su tüketimine dikkat edilmelidir. Hareketsiz yaşam birçok hastalığa neden olduğu gibi hemoroid sorunlarına da yol açar. Her gün 30-45 dakikalık düzenli yürüyüş yapılmasını herkese önermekteyiz. Uzun süreler tuvaleti tutmak veya çok uzun süre tuvalette oturur pozisyonunda beklemek de yine hemoroid açısından sakıncalı olabilmektedir.” ( Haber Merkezi)

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16 Kas 2020 - 16:00 - Sağlık

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