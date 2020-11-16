Malatya'da Balkondan Düşen Kadın Ağır Yaralandı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlter Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında kızı ile birlikte yaşayan Zöhre E. (75) ikametinin balkonundan bir alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak geçmek isterken dengesini kaybederek beton zemine düştü.
SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR
Düşme neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi kırıkların meydana geldiği belirtilen kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın ameliyata alınırken, sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.