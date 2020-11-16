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16 Kas 2020 - 11:30- Yaşam G: 16 Kas 2020 - 11:32

Bitkisel Ürünlere Talep Arttı

Kış ayına girilmesi ve pandemi nedeniyle doğal ve bitkisel ürünlere talep arttı.
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Bitkisel ürünler satışı yapan esnaflar, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle zaten artış gösteren bitkisel ürünlerin satışının, bir de kış mevsimine girilmesiyle daha da arttığını vurguladılar.

Malatya’da doğal ve bitkisel ürünler satan esnaf Murat Kaya, pandemi nedeniyle yaklaşık 9 aydır bitkisel ürünlere talebin olduğunu belirterek, kış mevsimine girilmesiyle gribal ve üst solunum yolu enfeksiyonları tedbiri için de bitkisel ürünlerin tercih edildiğine dikkat çekti. Kaya,

Pandemi sürecinde olduğumuz için buna soğuk algınlığı da eklenince, ıhlamur olsun zerdeçal gibi vücut direncini arttırıcı ve hücre yenileyici özelliği ürünlerin satışı çok iyi. Bitkisel ürünlerin koronada çok etkisini görüyoruz.

ifadelerini kullandı.

ÖKSÜRÜK İÇİN DE ZENCEFİL…

Boğaz yolundaki öksürük için de zencefil öneren Kaya,

Ihlamur ise boğazı yumuşatıyor. Bunların yanına ayva yaprağı katabilirler. Bu bitkisel ürünler çok faydalıdır. Öksürük tutanlar içerisine biraz da ayva yaprağı atıyorlar. Ayva yaprağı öksürüğü kesmede birebir etkisi vardır.

şeklinde konuştu. Kaya,

Talepler yoğun olduğu için fiyatlar artıyor. Bizde elimizden geldiği kadar vatandaşı sıkboğaz etmemek için kendi kazancımızdan kısıp, vatandaşın şifa bulması için hizmet ediyoruz.

dedi. ( İHA)

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16 Kas 2020 - 11:30 Malatya- Yaşam

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