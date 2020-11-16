HIRSIZLIK OLAYI GÜVENLİK KAMERASI İLE ÇÖZÜM

Edinilen bilgiye göre, Çöşnük ve Hacı Abdi mahallelerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgedeki güvenlik ve polis şehir kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 47 saatlik görüntünün izlenmesi ile şüphelilerin kimliklerine ulaştı.
Ekipler tarafından gözaltına alınan S.O., İ.Y. ve E.E. isimli şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheliden S.O. ve İ.Y. tutuklanırken, E.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.