Vatandaşlardan Kedi Kurtarma Operasyonu

2. Kanalboyu Mevkii’nde kanala düşen bir kedi, tüm vatandaşları seferber etti. Kanalın soğuk suyuna rağmen kediyi kurtaran vatandaşlar, iyi bir vatandaşlık örneği sergileyerek, tüm insanlara örnek oldular.

Sabahın erken saatlerinde kediyi nasıl kurtardıklarını anlatan Hüseyin Kocaman isimli vatandaş,

Sabahın erken saatlerinde, 2. Kanalboyu Mevkii’nde kanalın içerisinde bir kedi sesi duydum. Sesin geldiği yere doğru yöneldim. Suyun içerisinde bir kedi olduğunu gördüm. İtfaiyeyi aradık, ancak itfaiye gelmedi. hemen kanala girdim. Kedi can havliyle elimi tırmaladı. Kediyi zorla çıkardım. Kedinin ayağının sakat olduğunu gördüm ve veterinere götürdüm. Veteriner ilk müdahaleyi yaptı ve sokak kedisi olduğu için sağ olsun her şeyi ücretsiz yaptı. Vatandaşlarımıza tavsiyem onlar sokakların sessiz çığlıkları. Kış ayı da geldi. Bu tür olaylarda hiç tereddüt etmeden hayvanlara yardımcı olalım.

diye konuştu.