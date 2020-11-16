Busabah Malatya Busabah Malatya
16 Kas 2020 - 10:00- Yaşam G: 16 Kas 2020 - 09:34

Vatandaşlardan Kedi Kurtarma Operasyonu

Kanala düşen kediyi kurtarmak için seferber olan vatandaşlar, itfaiyenin gelmesini beklemediler. Vatandaşlar, kedinin tırmalamasına aldırış etmeden kediyi kanalın soğuk sularından çıkartıp, insanlığa iyi bir örnek olarak “İnsanlık ölmemiş” dedirtti.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

2. Kanalboyu Mevkii’nde kanala düşen bir kedi, tüm vatandaşları seferber etti. Kanalın soğuk suyuna rağmen kediyi kurtaran vatandaşlar, iyi bir vatandaşlık örneği sergileyerek, tüm insanlara örnek oldular.

Sabahın erken saatlerinde kediyi nasıl kurtardıklarını anlatan Hüseyin Kocaman isimli vatandaş,

Sabahın erken saatlerinde, 2. Kanalboyu Mevkii’nde kanalın içerisinde bir kedi sesi duydum. Sesin geldiği yere doğru yöneldim. Suyun içerisinde bir kedi olduğunu gördüm. İtfaiyeyi aradık, ancak itfaiye gelmedi.  hemen kanala girdim.  Kedi can havliyle elimi tırmaladı. Kediyi zorla çıkardım. Kedinin ayağının sakat olduğunu gördüm ve veterinere götürdüm. Veteriner ilk müdahaleyi yaptı ve sokak kedisi olduğu için sağ olsun her şeyi ücretsiz yaptı. Vatandaşlarımıza tavsiyem onlar sokakların sessiz çığlıkları. Kış ayı da geldi. Bu tür olaylarda hiç tereddüt etmeden hayvanlara yardımcı olalım.

diye konuştu.

# malatya, operasyon, kedi kurtarma, insanlık, Doğa ve Hayvanları Koruma Derneği, Hüseyin Kocaman, Bir, etti

16 Kas 2020 - 10:00 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Turgut Özal Tabiat Parkı Yenileniyor mask
Turgut Özal Tabiat Parkı Yenileniyor
Sigara Yasağına Tam Not mask
Sigara Yasağına Tam Not
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor mask
Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor
Hedef, 1 Milyon Kayısı Fidanı Dikmek mask
Hedef, 1 Milyon Kayısı Fidanı Dikmek
3 Kadının Dramatik Hikâyesi mask
3 Kadının Dramatik Hikâyesi
BİR ZAM DAHA! mask
BİR ZAM DAHA!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan mask
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ! mask
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ!
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı mask
Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı
DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ mask
DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ
İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı mask
İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı
Çevre ve Doğa Polisleri Görev Başında mask
Çevre ve Doğa Polisleri Görev Başında

GALERİ

Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi mask
Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi
Yeni Malatyaspor'a Destek! mask
Yeni Malatyaspor'a Destek!
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği mask
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği
70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü mask
70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü
Obezite Pandemiye Dönüştü Dikkat! mask
Obezite Pandemiye Dönüştü Dikkat!
Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor mask
Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL