Vatandaşlardan Kedi Kurtarma Operasyonu

2. Kanalboyu Mevkii’nde kanala düşen bir kedi, tüm vatandaşları seferber etti. Kanalın soğuk suyuna rağmen kediyi kurtaran vatandaşlar, iyi bir vatandaşlık örneği sergileyerek, tüm insanlara örnek oldular.
Sabahın erken saatlerinde kediyi nasıl kurtardıklarını anlatan Hüseyin Kocaman isimli vatandaş,
Sabahın erken saatlerinde, 2. Kanalboyu Mevkii’nde kanalın içerisinde bir kedi sesi duydum. Sesin geldiği yere doğru yöneldim. Suyun içerisinde bir kedi olduğunu gördüm. İtfaiyeyi aradık, ancak itfaiye gelmedi. hemen kanala girdim. Kedi can havliyle elimi tırmaladı. Kediyi zorla çıkardım. Kedinin ayağının sakat olduğunu gördüm ve veterinere götürdüm. Veteriner ilk müdahaleyi yaptı ve sokak kedisi olduğu için sağ olsun her şeyi ücretsiz yaptı. Vatandaşlarımıza tavsiyem onlar sokakların sessiz çığlıkları. Kış ayı da geldi. Bu tür olaylarda hiç tereddüt etmeden hayvanlara yardımcı olalım.
diye konuştu.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.