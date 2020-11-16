Esnafın Borç Çığlığı

Neredeyse bitme noktasına gelen ayakkabıcı esnafları, devletten, yetkililerden destek bekliyorlar. Ayakkabıcı esnaflarından Tuncay Bozdağ, içinde bulundukları durumu anlatarak,

Borçlarımızı ödeyemiyoruz. Öyle bir durumdayız ki, küçük bir senedi bile protesto etmek zorunda kalıyoruz. 2-3 yıl öncesini mumla arıyoruz. Özellikle Turgut Özal döneminde hiç para sorunu yoktu. Ancak bu dönemde aşırı derece para sorunu var.

dedi.

Merhaba, BUSABAH gazetesi okuyucuları ve BUSABAH TV izleyicileri. Siz okuyucu ve izleyicilerimize farklı alanlarda farklı haberler getirmeye devam ediyoruz. Özellikle halkın içerisinde olmaya, halkımızın sesini, talep ve önerilerini yetkililere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Malatya’da esnaflık yapan vatandaşlarımızın sorunlarını, taleplerini ve önerilerini haftada bir defa “ Esnaf konuşuyor” başlığı altında yetkililere duyurmayı hedefliyoruz. Bu hafta ayakkabıcı esnaflarından başladık. Onların sorun ve sıkıntılarını dinledik.

Mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunları anlatan ayakkabıcı esnafları, sorunlarını ve sorunların nasıl çözüleceğini bizimle paylaştılar.

38 yıldır ayakkabı sektöründe çalıştığını dile getiren Tuncay Bozdağ, pandemiden dolayı çok zor duruma düştüklerini söyledi.

“BİZİM AÇIMIZDAN HİÇ DE İYİ OLMADI”

Sicili kötü olan esnaflara destek verilmediğini ileri süren Bozdağ,

Mesela Malatya’da 100 tane ayakkabıcı varsa bu kardeşlerimizin ayakkabı borçlarını sayın, emin olun ki, yüzde 50 civarında borçlular. O kadar ki, müşkül durumdayız. Pandemiden dolayı insanlar dışarıya çıkamadığı için bizler çok zarar ettik. Bayramlarda yapılan kısıtlamalar bizlere büyük fiske vurdu. Çocuklar top oynayacak ki, ayakkabıları yırtılsın, gelip bizlerden ayakkabı alsın, inanınki hastalıktan dolayı artık çocuklar top da anlamıyor. Hükümetten beklentilerimiz ne olabilir ki? Bizim en büyük beklentimiz kredi desteği olabilir. Krediler de sicili temiz olan insanlara veriliyor. 3-5 senedini ödeyememiş kişilere herhangi bir destek verilmiyor. Bu bizim açımızdan hiç de iyi olmadı.

ifadelerine yer verdi.

“ŞİMDİYE KADAR BÖYLE BİR YOKSULLUK GÖRMEDİM”

Bu dönemde aşırı derecede para sorunu olduğunu öne süren Bozdağ,

Ben kendi çocuklarımı ayakkabıcılık sektöründen uzak tutmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Yeter ki, çocuklarım bu sektöre girmesinler. Sektörümüzün içinde bulunduğu durum hiç de hoş değil. Ben şimdi 56 yaşındayım ve 6 yaşından bu yana bu meslek içerisindeyim. Hem imalatı hem toptancılık hem de malzemelerini sattım. Ben şimdiye kadar böyle bir yoksulluk, böyle bir işsizlik görmedim. Bakım şu saat oldu hala siftah, satış yapamadık. 3-4’te satış yaptığımız zamanlar da oldu. Çünkü insanlar dışarıya çıkamıyor, bir şeyler satamıyoruz. Dolayısıyla borçlarımızı ödeyemiyoruz. Öyle bir durumdayız ki, küçük bir senedi bile protesto etmek zorunda kalıyoruz. Bu karşı tarafa da yansıyor. Karşı tarafa da yazık. Bu çark nasıl dönecek bilemiyoruz. Hükümetten beklentimiz acilen ve ivedilikle destek konusunda bir şeyler üretmesi. Önceden yanımda 4 kişi çalışıyordu. Şu anda kimse çalıştıramıyorum. İş yapamıyorum ki, yanımda çalışacak olan kişilere asgari ücret vereyim. Böyle bir imkânımız yok. Sadece çocuklarımız yardımcı oluyorlar. 2-3 yıl öncesini mumla arıyoruz. Özellikle Turgut Özal döneminde hiç para sorunu yoktu. Ancak bu dönemde aşırı derece para sorunu var.

ifadelerine yer verdi.

BAŞTA SAĞLIK LAZIM AMA SAĞLIK İÇİN PARADA LAZIM

Ne yapacaklarını bilemediklerini kaydeden Bozdağ,

Çarşının merkezinde AVM var. Birçok marketin tezgâhında ayakkabı satılıyor. Ayakkabıyı berber, elbiseci satıyor, 3,5’cular satıyor. Ayakkabının bu kadar ayağa düşmemesi gerekiyor. Buna bir önlem alınmak zorunda. Ayakkabıcı ayakkabı satacak, elbiseci ayakkabı satmayacak. Terlik satılıyor, bavul satılıyor. Bavulu çanta satanların satması gerekiyor. Ben bu probleme de bir çare bulunmasını istiyorum. Pandemiden dolayı bir kısıtlama gelecek diye kara kara düşünüyoruz. 10, 11, 12’ci aylar bizlerin kışlık ayakkabı satma zamanımız. Ancak şu anda ayakkabıların yüzde 5’ini dahi satamadık. Biz borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz, bize nasıl bir imkân sağlanır, bilemiyorum. Eğer birde pandemi artıyor diye sokağa çıkma yasağı olursa bu başlı başına bizim için daha çok problem olacak. Başta sağlık lazım ama sağlık için parada lazım. Para olmasa olmaz. Ben şu anda gerçekten ne yapacağımızı bilemiyorum.

söylemlerini kullandı.

“BU KREDİ İÇİN BİR YIL ÖDEMESİZ DEDİLER”

İşlerinin öncede kötü olduğunu pandemiyle birlikte daha zorduama düştüklerini anlatan ayakkabıcı esnafı Mustafa Merdivenli ise, “Ayakkabıcı esnafı zor durumda. Deprem ve pandemiden en çok etkilenen esnafların başında geliyor ayakkabıcılar. İşlerimiz çok kötüydü, bunlarla birlikte daha da kötü oldu. Özellikle pandemiyle birlikte işlerimiz daha da kötüleşti. Pandemi bir de iş yapacağımız sezonda, yani bahar ayında ortaya çıktı. Bayramların, düğünlerin iptal olması, okulların kapatılmasıyla bizim de işlerimiz ister istemez olmadı, bizler tamamen çöktük. Biz yanımızda işçi çalıştıramıyoruz. İşçi en azından asgari ücret ve sigorta istiyor. Bizim bu ücretleri karşılamamızın imkânı yok. Önceden de işlerimiz kötüydü ama deprem ve pandemiyle iyice çıkmaza girdik. Depremden dolayı 50 bin lira faizsiz kredi verdiler. Ben bu krediden yararlandım. Bu kredi için bir yıl ödemesiz dediler. Ama taksitlerini ödemeye başladık. Bundan sonra destek verilirse onu da alacağız, çünkü destek olmazsa ayakta duramayız. Destek verilirse eğer bu en az 100 bin TL, 2 yıl ödemesiz ve faizsiz olmalı. Çünkü borçlarımız, senetlerimiz, çeklerimiz var” diye konuştu.

ADALETSİZ REKABET ORTADAN KALDIRILMALI

Pandemiyle birlikte çok zor duruma düşeceklerini belediklerini kaydeden Merdivenli,

Biz böyle olacağını bilemedik. Virüs birden ortaya çıktı ve bizler de mahvolduk. Eğer bir iş kurmak istesem, trilyonum olsa bu işi yapmam. Çünkü biz artık bu işin ekonomi tarafını bıraktık, müşterilere artık eskisi gibi ulaşamıyoruz. AVM’ler de bizi etkiliyor. AVM’lere bir sınırlandırma getirilmeli. Bazı büyük mağazalar var. Bir çift ayakkabıyı 90 TL’ye satıyor. Devletimizin bunları kontrol etmesi gerekiyor. Bir ayakkabı 45 TL’ye geliyor. Bir ayakkabıyı nasıl yapıyorsunuz, nerede imal ediyorsunuz. Müşterilerde ucuz diye gidip mecbur oradan alıyor. Biz de şu anda en ucuz ayakkabı 70-80 TL, onlarda bir çift ayakkabı 90 TL. Burada devletin kontrolü yok. Burada acayip bir adaletsiz rekabet var. Bizi etkileyen en çok bu. Eskiden beri kalıplaşmış müşterilerimiz var ama eskisi gibi işlerimiz yok. Biz hükümetten ve yetkililerden destek bekliyoruz. Acilen küçük esnafa el atılmalı ve destek verilmeli. Adaletsiz rekabet ortadan kaldırılmalı.

söylemlerini kullandı.

İNSANLAR TEDİRKİN

Hem ayakkabıcılık hem de ayakkabı tamirciliği yapan esnaflardan Mehmet Ceyhan ise,

Eskiye göre işlerimiz çok durgun. İnsanlar ayakkabılarını tamir ettirmeye gelirken bir tereddüt yaşıyor. Çünkü salgından dolayı insanlarda bir korku var. Bu korku her yerde var ama ayakkabılara için bu korku daha fazla. Çok fazla sıkıntımız var. Mesela ben Koronavirüs’e yakalandım. 10 gün boyunca dükkânımı kapatmak zorunda kaldım. Kapatmaya mecburdum da. Ama kapatmasam devlet bunu bilmezdi. Çünkü beni ne gelip evimde sordular ne mahalle muhtarının haber vardı. Sadece gelip kullanacağım ilacı verip, gittiler. Bu hasta iyi mi oldu, bu hasta kötü mü oldu, bu esnaf ve 10 gün dükkânını kapattı, bu insan ne yedi, ne içti, kimse bunu sormadı. Biz bu durumlarda devletimizden şunu bekliyorum. Bu meslek bitecek bir meslek dalı. Biz 10 kardeşiz ve 10 kişiden 7’miz ayakkabıcı. 1950’den günümüze kadar bu meslek içerisindeyiz. Benim her mesleğin bir altın bilezik olduğunu düşünüyorum. Bir insanın kolunda altın bileziği varsa o insan hiçbir zaman aç kalmaz. Devletimizden küçük esnafların bitmemesi için destek istiyorum. Ayakkabıcılık bitiyor. Bu meslek ayakta kalmalı. Bu sektör içerisinde en genç olan esnaflardan birisiyim. 36 yaşındayım. 29 yıldır bu küçük dükkânda evimizi geçindirmeye çalışıyorum. Hamd olsun aç değiliz, açıkta değiliz. Ama devletimiz esnafa sahip çıksın.

diye konuştu.

“DEVLET ‘BAĞ-KUR’U 3 AY ERTELEYECEĞİZ’ DEDİ”

Deprem oldu, pandemi oldu bizler hiçbir destekten yararlanamadık” diyen Ceyhan, “Bizi sormadılar bile. Devlet ‘BAĞ-KUR’u 3 ay erteleyeceğiz’ dedi. Buna rağmen BAĞ-KUR’umu hiç geciktirmedim. Ama BAĞ-KUR’unu yatıramayan arkadaşlarım vardı. Bu arkadaşlarıma 3 ayda 510 TL faiz geldi. Bir şey söylendiğinde bunun arkasında durulması gerekiyor. Virüsü yakalandığım zaman dükkânım kapalı kaldı, karantinada olduğum için de dışarıya çıkamadım. Elektrik şirketi elektriğimi kesmeye geldi. Böyle olunca devletimiz neredeydi? Bizler küçük esnaflarız. Ben Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan’dan ricamız, esnaflara kol, kanat gerin. Esnaflar bittiği zaman siz de bitersiniz. Esnaf olmasa devlet olmaz. Bu devlet esnafların sayesinde ayakta duruyor. Biz de devletimizin sayesinde ayakta duruyoruz. Benim tek isteğim esnaflar devletin, devletin ise devletin yanında olması.

şeklinde konuştu.