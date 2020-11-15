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15 Kas 2020 - 20:31- Gündem G: 15 Kas 2020 - 20:37

FİLM GİBİ FİLM FESTİVALİ BAŞLAMADAN BİTTİ!

'Cinsiyetsiz Oyuncu Ödülü' İfadesine Tepki Yağdı
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Daha önce Berlin Film Festivali'nde görülen cinsiyetsiz oyuncu ödülü, bu yıl Malatya Film Festivali'nde de verilecekti. Birçok kişi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'En İyi Oyuncu' ve 'En İyi Yardımcı Oyuncu' dallarında verilecek cinsiyetsiz oyuncu ödülüne tepki gösterdi. Öte yandan daha önceki süreçlerde de pandemi dönemine rağmen film festivalinin yapılacak olmasına tepki gelmişti. Tepkiler üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya Uluslararası Film Festivalinin iptal edildiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA CİNSİYETSİZLİK İFADESİNE TEPKİ YAĞDI

'Cinsiyetsiz oyuncu ödülü' ifadesine tepki gösteren Rize eski milletvekili ve belediye başkanı Şevki Yılmaz'ın sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi.
Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da “Malatya Film Festivali'nin basın bülteninde şu ifade geçiyor: "Türkiye’nin Cinsiyetsiz İlk Oyuncu Ödülü 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde Sahibini Bulacak!" Cinsiyetsiz Toplum dayatmasına Ak Partili bir belediye neden alet oluyor? Malatya ayağa kalk Malatya!” diyerek çağrıda bulundu. Malatyalılarda ‘cinsiyetsiz oyuncu ödülü’ ifadesine tepki gösterdi.


BÜYÜKŞEHİR’DEN İPTAL AÇIKLAMASI


Öte yandan festivalin iptal edildiğini duyuran Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Malatya Uluslararası Film Festivali, aziz milletimizin ve Malatya’mızın manevi değerlerini esas alan hususiyetlerin beyaz perdeye yansımasını sağlamak, ilimizin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına katkı sunmak amacıyla 2010 yılında, Malatya Valiliği, Malatya Belediyesi ve ilgili tüm kurul ve kuruluşların destekleriyle başlatılmıştır. Bu güne kadar düzenlenen festivallerde, Malatya’dan ülkemize ve tüm dünyaya beyaz perde vasıtasıyla verilmek istenen mesajlara ailemizin ve toplumumuzun temelini oluşturan manevi değerlerinizi ve biz bizi yapan geleneklerimiz temel oluşturmuştur. Bu yıl 10’uncusun tertip etmeyi planladığımız festivalin hazırlıklarının yürütüldüğü bu süreçte, bazı-yayın organları sosyal medyada toplumsal değerlerimizin rencide eden bazı ifadelere yer verilmesi, bizleri üzmüştür. Diğer taraftan, ülkemizde ve tüm dünyada etkisini artıran pandemi sürecinde tedbir maksatlı alınan kararların öneminin her geçen gün daha fazla hissedildiği, herkesin malumudur. Bu gelişmeler müvacehesinde yapılan değerlendirme neticesinde iyi niyetle çıkılan bu yolda bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler ve bundan kaynaklı olumsuz tartışmaların önüne geçmek, yeni spekülasyonlara yol açmamak, festivalin önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla, pandemi sürecinin gereksinimlerini de dikkate alınarak bu yıl 10.’uncusu düzenlenmesi planlanan Malatya Uluslararası Film Festivali, organizasyon paydaşlarının ortak kararı ile iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Malatya Uluslararası Film Festivali Tertip Komitesi”

( Haber Merkezi)

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15 Kas 2020 - 20:31 - Gündem

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