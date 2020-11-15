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15 Kas 2020 - 17:47- Gündem G: 15 Kas 2020 - 17:59

Malatya Uluslararası Film Festivali İptal Edildi!

Malatya Uluslararası Film Festivali iptal edildi
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Bu yıl 10 uncusu düzenlenecek olan Malatya Uluslararası Film Festivali Başlamadan bitti. Festival iptal edildi. Ayrıntılar geliyor...

# film festivali, İptal Edildi, malatya

15 Kas 2020 - 17:47 - Gündem

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