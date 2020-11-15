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15 Kas 2020 - 17:30- Siyaset

Malatya Film Festivali’nde Kriz

Daha önce Berlin Film Festivali'nde görülen cinsiyetsiz oyuncu ödülü, bu yıl Malatya Film Festivali'nde de verilecek. Birçok kişi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'En İyi Oyuncu' ve 'En İyi Yardımcı Oyuncu' dallarında verilecek cinsiyetsiz oyuncu ödülüne tepki gösterdi.
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BELEDİYEDEN 'CİNSİYETSİZLİK' AÇIKLAMASI

Tepkiler üzerine açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, TÜRSAK'ın (Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı) basına verdiği basın bülteninin kendileriyle alakalı olmadığını ifade etti. TÜRSAK'ın hazırladığı bültende geçen 'cinsiyetsizlik' ifadesi hakkındaki hassasiyetlerini dile getiren belediye, söz konusu ifade hakkında gerekli incelemelerin başlatılacağını da belirtti. Malatya Uluslararası Film Festivali Malatya Uluslararası Film Festivali (MUFF)yönetimi ise

Konu, gerçekte, ‘En iyi kadın oyuncu’ ya da ‘En iyi erkek oyuncu’ şeklinde belirlenen ödül yerine, sadece ‘En iyi oyuncu’ olarak yapılacak ödüllendirme kategorisini ifade etmektedir.

dedi.

SOSYAL MEDYADAN CİNSİYETSİZLİK İFADESİNE TEPKİ YAĞDI

'Cinsiyetsiz oyuncu ödülü' ifadesine tepki gösteren Rize eski milletvekili ve belediye başkanı Şevki Yılmaz'ın sosyal medya hesabından sert bir tepki gösterdi.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da

“Malatya Film Festivali'nin basın bülteninde şu ifade geçiyor: "Türkiye’nin Cinsiyetsiz İlk Oyuncu Ödülü 10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde Sahibini Bulacak!" Cinsiyetsiz Toplum dayatmasına Ak Partili bir belediye neden alet oluyor? Malatya ayağa kalk Malatya!” diyerek çağrıda bulundu. Malatyalılarda ‘cinsiyetsiz oyuncu ödülü

’ ifadesine tepki gösterdi.

TÜRKİYE’NİN CİNSİYETSİZ İLK OYUNCU ÖDÜLÜ

 “Türkiye’nin cinsiyetsiz ilk oyuncu ödülü 10. Malatya uluslararası film festivalinde sahibini bulacak.10. Malatya Uluslararası Film Festivali, bu sene Türkiye’de bir ilke imza atacak. Dünyada ilk olarak Berlin Film Festivali yönetimi tarafından alınan kararla En İyi Oyuncu ödüllerindeki kadın ve erkek ayrımının kaldırılmasının Türkiye’deki ilk temsilcisi 10. Malatya Uluslararası Film Festivali olacak. Berlin Film Festivali’nin aldığı kararı destekleyen bir yol izleyen ve bu değişikliği daha da anlamlı kılıp genişletme yolunda katkı sağlamak için oyuncu ödüllerinde cinsiyet ayrımını kaldıran festivalin Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda bu yıl En İyi Oyuncu ve En İyi Yardımcı Oyuncu ödülleri verilecek”

EN İYİ ULUSAL FİLME 100 BİN TL ÖDÜL

10. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması’nda yer alacak filmlerden bir tanesi 100 bin TL’lik En İyi Film ve Arslantepe Kral Tarhunza ödülünün sahibi olacak. Yarışmada 10 bin TL değerinde ödül dağıtılacak. Kategoriler ise En İyi Yönetmen, En İyi Oyuncu, En İyi Yardımcı Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu, Ulvi Saran En İyi İlk Film, Fahri Kayahan En İyi Müzik ve En İyi Kostüm / Sanat Yönetimi olacak. Festivalde ayrıca Umut Veren Oyuncu Ödülü ve Kemal Sunal İzleyici Ödülü de sahibini bulacak.

( Haber Merkezi)

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15 Kas 2020 - 17:30 - Siyaset

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