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15 Kas 2020 - 15:00- Yaşam G: 15 Kas 2020 - 14:49

Turgut Özal Tabiat Parkı Yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Orduzu Pınarbaşı Turgut Özal Tabiat Parkı’nda incelemelerde bulundu.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a inceleme gezisinde Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Park ve Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu, Belsos Genel Müdürü Zerrin Palancı ile birlikte ilgili şube müdürleri de eşlik etti. İnceleme gezisinde Başkan Gürkan, Turgut Özal Tabiat Parkı’nda yapılacak olan çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı. Gürkan, Turgut Özal Tabiat Parkı’nda yapılacak çalışmayla birlikte parkın sadece Malatyalılar için değil bölge için de önemli bir merkez olacağını ifade etti. Malatya’nın önemli merkezlerinden biri olan Turgut Özal Tabiat Parkı’nda yenileme çalışmalarına başlayacak olan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a bilgiler verdi.Yeni sezon öncesi park içerisinde yenilenecek yerlerle ilgili alanları yerinde gören Başkan Gürkan, Turgut Özal Tabiat Parkı’nın ilkbahar ayına kadar yenilenme çalışmalarının tamamlanacağını belirtti.

Başkan Gürkan,

Turgut Özal Tabiat Parkımızda yapılacak çalışmaları ve ilkbahar sezonuna hazırlık ile ilgili yapılacak çalışmaları yerinde görüp incelemek maksadıyla parkımıza geldik. Turgut Özal Tabiat Parkı’ndaki gördüğümüz eksik ve aksaklıklar noktasında, güvenlik noktasında, temizlik ve hijyen noktasında, çevre düzeni ile birlikte ek ihtiyaç duyulan alanlarla spor alanları noktasında planlama yapılacak. Önümüzdeki ilkbaharda Malatya Turgut Özal Parkı çok daha farklı bir konsept içerisinde memleketimizin insanı, hemşerilerimize ve buraya gelen misafirlerimize en güzel şekilde hizmet etme imkanına kavuşacak. Bu mekânı hak ettiği şekilde değerlendirmek, Malatyalılarla değil de bölge insanıyla tanıştırabilecek konseptte düzenleme çalışması yapacaklar arkadaşlarımız. Yapılacak olan çalışmaların Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederken ayrıca bu çalışmaları yürüten Park Bahçeler Daire Başkanlığımızdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcımız Mehmet Sığırcı beye ve Daire Başkanımız Berkan Samanlıoğlu’na teşekkür ediyorum.

şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Turgut Özal Tabiat Parkı’nda yaptığı inceleme sırasında parkta piknik yapan ve gezen vatandaşlarla da sohbet etti. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile fotoğraf çektirdi.

(İHA)

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15 Kas 2020 - 15:00 - Yaşam

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