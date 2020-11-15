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15 Kas 2020 - 14:00- Yaşam

Hayırseverler ve İhtiyaç Sahipleri Bu Çarşıda Buluşacak!

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından İpek Caddesi’nde bulunan Kernek Külliyesi alanında geçtiğimiz aylarda vefat eden Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük adına yapılan Hayır Çarşısı, dar kesimli ailelerin sıkıntılarına merhem olacak.
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Hayır Çarşısı içerisinde yapılan çalışmaları inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Başkan Gürkan, Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda ihtiyaç sahipleriyle, hayır sahipleri arasında köprü olacaklarını belirtti. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kernek Külliyesi altında bulunan Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlar gıdadan giyime her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri hayır çarşısı açılışı için gün sayıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın, Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda yaptığı incelemeye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı ve ilgili şube müdürleri katıldı. İhtiyaç sahipleri ile hayırseverlerin buluşturulacağı güzel bir mekan oluşturulduğunu belirten Başkan Gürkan,

Rahmetli Vahap Küçük adını verdiğimiz hayır çarşımızda yapılan çalışmaları yerinde incelemek ve görmek için ziyaretimizi gerçekleştirdik. Hayır çarşımızda şuana kadar yapılan çalışmalar olumlu bir şekilde ilerliyor. İnşallah en yakın zamanda hayır çarşımız sistemin tam olarak oturmuş şekliyle faaliyet gösterecek. Hayır çarşımızı açarak hem milletimize hizmet etme noktasında hem de ihtiyacı olan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını giderme ve hayırseverlerimizin hayırlarının ihtiyaç sahipleriyle buluşma noktasında önemli bir merkez olacağını düşünüyorum. Biz sevdiğimiz şeylerde hayır kullanacağız. Hayırda gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Biz bu arada ihtiyaç sahipleriyle hayır sahipleri arasında bir köprü olacağız. Vahap Küçük Hayır Çarşısı’nda emeği geçen daire başkanlığımıza ve çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayır çarşımızın ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ve Malatya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

dedi.

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15 Kas 2020 - 14:00 Malatya- Yaşam

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