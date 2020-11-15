Darende Günpınar Yardımlaşma, Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Malatya Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile fidan dikim etkinliği yapıldı. "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası çerçevesinde bin 200 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimine katılan vatandaşlar ise ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarını da dalgalandırarak, birliktelik mesajı verdi.
Günpınar Yardımlaşma, Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Derviş Güneş, çam, ceviz, badem ve alıç fidanı dikildiğini belirterek, yetişen meyvelerden elde edilecek gelirle öğrencilere burs imkanı sunulacağıını ifade etti.
Azerbaycan Bayrağı Gölgesinde Fidan Dikimi
Malatya’nın Darende ilçesinde Azerbaycan ve Türk bayraklarının gölgesinde fidan dikimi yapıldı.
Darende Günpınar Yardımlaşma, Kalkındırma Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Malatya Orman İl Müdürlüğü işbirliği ile fidan dikim etkinliği yapıldı. "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası çerçevesinde bin 200 fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimine katılan vatandaşlar ise ellerindeki Türk ve Azerbaycan bayraklarını da dalgalandırarak, birliktelik mesajı verdi.
Malatya Markaları
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.