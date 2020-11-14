Malatya’ya İhanet Ettiler

Kendisine has üslubuyla Malatya’da yapılan yanlışları bugüne eleştiren “Amigo Ramo” lakaplı Ramazan Güngül Malatya Stadyumu’nun hiçbir esnafa katkısının olmamasını eleştirdi. Güngül,
Yaklaşık 8 yıldır maçlara gitmiyorum. Niye diyeceksiniz. Sadece beni değil bütün gerçek Malatyaspor taraftarını bu takıma küstürdüler. Bir stat yapmışlar 25 bin mi 30 bin mi bilen yok. Kaldı ki tamamen dolacağı yok. Öyle bir yere stat yapmanın bir anlamı hiç yok. Komşu Elazığ’a gitsin baksınlar. Eski stadı yıkıp yerine yenisi yapılıyor. Yeni yapılan Malatya Stadyumu’nun bu memlekete yararı yok zararı var. Pandemi öncesinde deplasmandan otobüslerle taraftar geliyor. Ne oluyor? Şehir gösterende bekletilip konvoylar halinde direk stada götürülüyor. Hiçbir konuk takım taraftarı şehir içine girmiyor. Esnaf hiçbir taraftarı göremiyor. Maç bitiyor otobüse binip hava alanına oradan da geldiği yere geri dönüyor. Bu memlekette yalnızca otellerde mi bu durumdan para kazanacak? Kayısıcı, lokantacı, çay ocağı işletmecisi, minibüsçüsü, berberi hiç biri bu şehirde top oynandığında bu durumdan nasiplenemiyor. O stadı oraya yaparak bu şehre en büyük ihaneti yaptılar. Karadeniz’de insanlar denizi doldurup şehrin göbeğine 2 senede stat yapıyor. Malatya’ya yapılan stadın Malatya’ya ait olduğu nerden belli? Diyarbakır’ın, Adana’nın, Samsun’un stadına bakıyorum içim gidiyor. Malatya’nın sahibi yok. Bu statta uluslararası FIFA organizasyonuna ev sahipliği yapabilir miyiz? Soruyorum milletvekillerine.
ifadelerini kullandı.
MALATYALILAR ŞEHİRLERİNE İLGİSİZLER
Yeni Malatyaspor hepimizin takımıdır. Bu takım galip gelirse seviniriz, mağlup olursa üzülürüz. Pandemiden dolayı bütün kulüpler kan ağlıyor. Düştük kalktık. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bu takım Süper Lig’den düşmedi. Güzelim şehrimizi futboldan soğuttular. Yıllardır bu şehirde bir milli maç oynandı mı? Herkes kendi yolunda. En büyük suçlu bu şehrin ileri gelenleridir. Malatya’nın önünü açmadılar. Malatyalılarda şehirlerine ilgisizler. Verilen kararları sorgulamıyor doğru mu yanlış mı tartışmıyor. Bu gidişat maalesef iyiye gitmiyor.
diye konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.