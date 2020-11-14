14 Kas 2020 - 18:30- Spor

Malatya’ya İhanet Ettiler

Malatya tribünlerinin emektar ismi “Amigo Ramo” lakaplı Ramazan Güngül, yapımı 5 yıl süren 3 yıl önce tamamlanan Malatya Stadyumu’nun şehrin ekonomisine bugüne kadar arzu edilen katkıyı vermemesini eleştirdi. Gelenin gideni arattığı gibi yeni stadında İnönü Stadı’nın tadını veremediğini vurgulayan Güngül arazi seçiminde yapılan tercihin Malatya’ya ihanet olduğunu söyledi.