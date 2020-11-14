Hazırlıklar Kaldığı Yerden Başlıyor

Süper Lig’de Denizlispor galibiyetiyle moral bulan Yeni Malatyaspor’da teknik heyete ve futbolculara verilen izin sona erdi. Ligin dokuzuncu haftasını bay geçecek olan sarı kırmızılılar kupada karşılaşacağı Etimesgut Belediyesi ve onuncu haftada karşılaşacağı Gaziantep FK maçlarının hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri’nde başladı.

Yeni Malatyaspor’da Süper Lig ve kupa maçı hazırlıkları futbolculara verilen 4 günlük iznin ardından başladı. Ligin sekizinci haftasında evinde Denizlispor’u 2-0’lık skorla yenerek iç sahadaki üst üste üçüncü maçından da galip ayrılan sarı kırmızılılarda milli takımlarında bulunan futbolcular dışında tüm oyuncular Malatya’ya döndü. Dün saat 16:00’da Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanan Yeni Malatyaspor kafilesinde milli takımlarında bulunan Christian Cueva, Youssouf Ndayishimiye, Issam Chebake, Afriyie Acquah, Teenage Hadebe ve Abdulsamed Damlu antrenmanda yer almadı. Antalya kampını pandemi sürecini göz önünde bulundurarak iptal eden sarı kırmızılılar yaklaşık iki haftalık hazırlık periyodunu kendi tesislerinde değerlendirecek. Ligde üst sıraları hedefleyen Kaplanlar Türkiye Kupası’nda da başarılı olmak istiyor. Süper Lig’de dokuzuncu haftayı bay geçecek olan Yeni Malatyaspor, 25 Kasım Çarşamba günü 13.00’da yeni Malatya Stadyumu’nda Ankara ekibi Etimesgut Belediyespor ile Türkiye Kupası 4.Tur maçında karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar Süper Lig’de ise 28 Kasım’da deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile mücadele edecek.