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14 Kas 2020 - 17:30- Gündem

Kendinizi Yetiştirmeniz Lazım

Malatya Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Lisesi’nin çok önemli bir okul olduğuna dikkat çekti.
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Burada okuyan öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Başkan Gürkan,

Malatya Lisesi geçmişi olan kimliği olan bir okul. Bu okulda okuduğunuz için kendinizi şanslı addetmeniz gerekir. Sizler burada kendi geleceğinizi, ailenizin geleceğini ve ülkenin geleceğini de düşünerek kendinizi yetiştirmeniz lazım.

dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Çolak, daire başkanları, şube müdürleri, okul idarecileri ve muhtarlar katıldı.

SPOR VEYA RESİM GİBİ HOBİLERİNİZ OLSUN

Burada konuşan ve Malatya Lisesi’nin, tarihi geçmişi olan önemli bir eğitim kurumu olarak niteleyen Başkan Gürkan, Malatya Lisesi’nin önemli bir okul olduğunu söyledi.

Başkan Gürkan, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

Çocuklar bu okul çok önemli bir okul, çok önemli bir okulda okuyorsunuz, bu okulda çok önemli öğretmenler görev yaptı. Bayrak şiirini yazan Arif Nihat Asya bu okulun idarecisi ve öğretmeniydi, daha birçok değerli öğretmenler vardı, yazarlar, çizerler, düşünce adamları, bilim adamları bu okuldan çıkmıştır. Dolayısıyla okulunuzun kurumsallaşmış bir yapısı var. Malatya Lisesi geçmişi olan kimliği olan bir okul. Bu okulda okuduğunuz için kendinizi şanslı addetmeniz gerekir. Sizler burada kendi geleceğinizi, ailenizin geleceğini ve ülkenin geleceğini de düşünerek kendinizi yetiştirmeniz lazım. Boş zamanlarınızda muhakkak bir enstrümanınız olsun, spor veya resim gibi hobileriniz olsun.  Bol Bol kitap okuyun, her türlü kitabı okuyun ama kitapların esiri olmayın, onları kendi zihninizde yorumlayın o kitabı egemenliğiniz altına alın. Sadece bir kitaba teslim olursunuz oda Kur’an-ı Kerim’dir. Diğer kitapları egemenliğiniz altına almazsanız her okuduğunuz kitabın etkisi altında kalırsınız. Dolayısıyla kişilik ve benliğinizin oluşması için o okuduğunuz kitapları zihninizde yoğuracaksınız kendi yol haritanızı ve kendi pusulanızı ona göre belirleyeceksiniz. Ben sizlere inanıyorum ve güveniyorum sizler ne kadar güzel yetiştirilirseniz, iyi eğitim alırsanız geleceğimiz o kadar teminat altında olur. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Geleceğimizin emin ellerde olması için sizlerin eğitim gördüğü eğitim kurumlarını, mekânların fiziki şartlarının iyileştirilmesi de biz idarecilerin görevleridir. Şimdi bir ara tatile gireceksiniz, bunu iyi değerlendirin. Pandemiye dikkat ederek, daha çok evde vakit geçirin.

(Bülten)

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14 Kas 2020 - 17:30 Malatya- Gündem

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