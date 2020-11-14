İş insanı ve eğitimci kimliğiyle tanınan Hasan Özkan, öğretmenlik mesleğini severek ifa ettiğini ancak en büyük hayalinin tiyatro sanatçısı olmak olduğunu söyledi. Özkan,

Yani insan kaderini yaşar, bende doğru meslekte gittiğime inanıyorum ama benim hayalim tiyatrocu olmaktı. Tabii bizim zamanımızda tiyatro ile uğraşmak kolay bir iş değildi. Hele de aile yapımdan dolayı tiyatro ayıp karşılanırdı.

dedi.

BUSABAH gazetesine konuşan İş insanı Hasan Özkan ile yaptığımız samimi röportaj ise şöyle:

O GÜNLERİMİ ÖZLÜYORUM

-Hasan Özkan kimdir? Nasıl bir çocukluk geçirdi? Bu konu hakkında biraz kendinizden bahseder misiniz?

“Ben 1964 Doğanşehir Günedoğru Köyü’nde doğmuşum. 4 kardeşiz, bir ablam bir abim bir de bir kardeşim var. Çocukluğumun belirli bir kısmı köyde geçti. Sonra babamın işinden dolayı Elazığ’a gittik. Ama her yaz tatilinde rahmetlik dedem gelirdi ve bizi alır köye götürürdü. Dolayısıyla köyde yaşadığım birçok anım var. Komple köyde yaşamadım ama özellikle şubat ve yaz tatillerinde yaşadığım hatıralarım var. O zamanlar yazlar güzeldi. Çünkü özgür bir ortamdaydık. Hısım akraba çoluk çocuk dağ bayır çayır gezerdik. Sabah ekmeğimizi heybeye doldurduk mu, birazda tuz aldık mı hayat bize güzeldi. Sonra gördüğümüz her bostandan domates, salatalık ne varsa alır yerdik. Kış tatillerinde de tepeden kaydığımız o günleri hiç unutmuyorum. O zamanlar kar çok yağardı evin damına kadar kar olurdu. Güzel günlerdi. Şu anda o günlerimi özlüyorum. Bazen hiçbir sebep yokken köye gidiyorum. Çocukluğumuzun geçtiği yerlerde bir tur atıp geliyorum. Bilmeyen der ki ne yapıyor bu adam ama eskilerinde dediği toprak çekiyor herhalde.

SÖZÜM DOĞRU OLSUN ODUN GİBİ OLSUN

-Renkli bir kişiliğiniz var. Evde veya iş hayatınızda da böyle misiniz?

Bu kişiden kişiye değişir. Kime sorsanız farklı cevap verir herhalde benim tek felsefem var; Mehmet Akif’in de dediği gibi ‘sözüm doğru olsun odun gibi olsun’ bende her şey samimiyet üzerine kurulu ben 35 yıl fiilen derse girdim. Hep kendimi mutlu edecek şekilde ders anlattım. Şunu biliyorum ben işimi zevkle yaparsam çocuklar anlarlar. Ben samimi olursam samimiyet görürüm. Çünkü hayat bir ekodur, ne verirsen onu alırsın ve yaptığımız işte peygamberlik mesleği yani Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin birinci özelliği nedir. O bir öğretmendir. Öğreticidir, İslam’ı peygamber ümmetine Halil İbrahim ümmetine öğreten kişidir. Yakın zamana geldiğimizde Atatürk’e ne diyoruz, Başöğretmen diyoruz. Dolayısıyla biz çok kıymetli bir iş icra ediyoruz. Zaman zaman toplumsal yapıdan veya idari maslahattan dolayı farklı şeyler söyleyebilirler, öğretmenliği bazen kötüleyebilirler. Bazen çürük yumurtalar çıkabilir ama öğretmenliğin düstürü odur. Kendinden verme sanatı sevgisinde şüphe edilmeyecek iki grup insan vardır; biri anne baba diğeri de öğretmendir. Anne baba çocuğu ne kadar başarılıysa o kadar mutludur. Öğretmen de öyledir. Bir Türkiye birincisi çıktığı zaman öğretmen övünür, benim öğrencim der. Öğrenci iyi bir makama gelir benim der. Öğrencisini kötü durumda gördüğü zaman yüreği burkulur. Sevgisinden şüphe edilmeyecek bir grup mesela amca, hala, dayı elbette ki önemli ama onlar öğrencinin başarısını kıskanabilirler ama öğretmenler için öyle değil onlara fark etmez. Doğru bir mesleğimiz var doğru bir işimiz var. Mesela biz özel öğretimciyiz ama öğrenciyle aramıza hiçbir zaman madde girmedi. Mesela 40 yıldır görüştüğümüz öğrencilerimiz var. Bir sıkıntıları olduğu zaman bizleri ararlar ve bizde yardımcı oluruz. Niye arıyorlar çünkü bizde anne baba gibi onların bir ferdiyiz. Tabii hafızayı beşer nisyanla maluldür yani insan zekâsı unutmaya meyyaldir. Zaman zaman biz tanımasak da onlar tanıyorlar, hatırlatmak için ipuçları veriyorlar hatırladıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hayat böyle bir şey.

-Hasan Özkan öğretmenliğin yanı sıra nasıl bir ebeveyndir?

Öğretmenler çok iyi anne baba olamıyorlar maalesef yani mesleki açıdan çok vakit ayıramıyorlar ve mesleğimizin cumhurunda bu vardır. Fakat bildiğimizin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Ben öğrencilerime de diyorum; zorda kalıyorsanız annenizin, babanızın, ebenizin yolundan gidin diye zaten ne dersek diyelim armut dibine düşüyor. Küçük kalkıyor büyüğe bakıyor. Mürekkep yalamanın faydaları vat mı elbette ki var. Fakat iş uygulama noktasına gelince herkes atasını taklit eder. İşin usulü budur. Ama ben iyi bir baba olduğum kanaatindeyim. Çünkü çocuklarımıza hiçbir zaman cebir uygulamadık. Onları hep dinledik. İlla ararsanız kusurumuz olabilir. Ama anne babanın da eğitimi önemli verdiği eğitim önemli çünkü anne babanın veremediğini hiç kimse veremiyor. Onun için dikkat etmek lazım fakat arzu ettiğimizin dışında şu anda anne babalar çocukları yetiştirmiyorlar. Maalesef toplumun etkisi var bir de yoğun bir şekilde internet çağına girdik. İnternet çocukları çok daha yoğun bir şekilde derinden etkiliyor. Dolayısıyla çocuğun internetle bağlantısını kesme noktasında çok mahir olamadım. Sıfırlama değil ama tahdit koyması lazım insanlar hayatına beninde 9. Sınıfa giden oğlum var, o da internette çok geziniyor. Ama maalesef bizim çocukların durumu ne idüğü belirsiz çocuğun geleceğini insanların eline bırakmak çok zoruma gidiyor. Bu bütün anne babalar için geçerli bu durum o yüzden çocukları kontrol etmek lazım.

“İNSANLARIN HAYATINA VE RUHUNA DOKUNMAK LAZIM”

-Öğrencilerinizle aranızdaki bağı nasıl tanımlarsınız?

Hepimiz bir aileyiz onlar bizim de çocuklarımız. Çocuklar ilk geldiği zaman tanımıyoruz ama geldiği günden itibaren artık bizim çocuğumuz oluyor. Yani beni tanıyanlar bunun böyle olduğunu bilirler. Sadece bana has değil birçok öğretmenimizde bunu uyguladılar biliyorum. Öğrencisinin taksitini ödeyen çok öğretmenimiz vardı. Yani öğrenciyi önce tanımıyorsunuz sonra geliyor, durumunu öğrenince bakıyorsunuz ki maddi durumunu yok yok olunca ne yapacaksınız. Her şey madde mi, hayır öyle değil. İnsanların hayatına ve ruhuna dokunmak lazım. Öğrencinin ruhuna dokunduğun zaman zaten senin oluyor. Hala görüştüğümüz kimler ruhuna dokunduğumuz insanlar. Yani karşılık beklemeden bir şey vermişsen o hane ne geçmiş oluyor. Benim hafta da 70 saat ders yaptığım yıllar vardı. Sahurdan sonra teravihten sonra yaptığım ek dersler vardı. O güzel günler şu anda maalesef ki yok. Ama artık toplum değişti insanlar değişti fertler değişti ama tohum bizde biz asil bir toplumuz çocuklar hala bizim çocuklarımız onları doğruya güzele iyiye yöneltmek bizim de vazifemiz anne babanın da vazifesi bu vazifeyi asla unutmamak lazım eğer unutmuşsak o zaman bu işi yapmamamız lazım özellikle elinde çanta kapı kapı dolanan özel derse giden öğretmenler var. Belki çok iyi öğretici olabilirler ama iyi öğretmen olmak parayla alakalı olan bir durum değildir. Bir özel öğretimci olarak bunu söylüyorum ve özel öğretimci olmama rağmen inanın hiçbir zaman öğrenciyle arama madde girmedi.

-İş hayatınızdaki en önemli kriteriniz nedir?

Ben 30 yıl kadar yaklaşık 12-16 saat arasında çalıştım. Sabahın erken saatinde kalkardım, akşam ders biterdi etüdümüz yoksa bile sosyal faaliyetlere giderdik. Yani çok yoğunduk ve hala da öyle çalışmaya gayret ediyoruz. Pandemiden dolayı İş yoğunluğu azaldı ama biz yine yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İşe ilk başladığım zamanlarda çok çalıştık. Zaten bir Müslümanın da çalışmaktan başka bir vazifesi yoktur. Peygamber Efendimiz ( s.a.v.) ölünceye kadar çalıştı. Bütün sahabe de öyle yaptı dedem Ertuğrul’da öyle yaptı Abdülhamit Han cennet mekân da öyle yaptı. Ölünceye kadar herkes çalışıyor yani gücümüzün ve nefesimizin yettiği kadar gayret etmek durumundayız. Benim tek bir felsefem var çalışmak. Ama yeni nesilde çalışma değil kaytarma kültürü gelişiyor. Önce kendi nefsimizi düzelteceğiz öyle sadece yeni nesle günah bulmak da doğru bir yaklaşım değil. Bu nesli uyandırmak tekrar topluma kazandırmak durumundayız çünkü bu çocuklar hepimizin çocukları bu gençlik bizim.

SORUNSUZ BİR ÖĞRENCİYDİM

-Öğrencilerinizle aranızdaki bağdan bahsettiniz. Peki, Hasan Özkan nasıl bir öğrenciydi?

Herkes ben iyiyim der. Bilmiyorum nasıl bir öğrenciydim ama genelde sorunsuz bir öğrenciydim. Çünkü bütün sınıfları tıkır tıkır geçtim. Bu arada anneye babaya da dua etmek lazım. Rahmetlik annemin de babamın da çok emeği var. Ne lazımsa ne istemişsek eğitimle alakalı hiçbir zaman esirgemediler. Bizi güzele ve doğruya sevk ettiler, bildiklerinin en iyisini vermeye çalıştılar. Mesela biz okula başlamadan önce Osmanlıcayı ben ve diğer kardeşlerim öğrenmiştik. Yani Osmanlıca metin okuması yapılırdı. Osmanlıcayı babam da bilirdi ama annem daha iyi bilirdi. Biz bin yıl Arapça alfabesini kullanmışız öyle bir gece de elif bayı unutacak halimiz yok. Herkesin babası dedesi var. Doğal olarak bu güzel insanlar Osmanlıcayı devam ettirmişler. Bir gece de bütün kültürü yok etmek beyinsizlik olur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’te ölünceye kadar notlarını Osmanlıca tutardı. Çünkü Osmanlıca daha kolaydır daha akıcıdır daha kolaydır. Birileri bilmediği için çok zor gelebilir. Biz tüm kardeşler olarak okula gitmeden önce Kuran-ı Kerim okumasını da biliyorduk. Yani o dönemin şartlarına göre iyi bir eğitim aldık diye düşünüyorum. Bir de şansımız şu hep güzel öğretmenlere denk geldik. Öğretmenlerimizin hiçbir tanesi alıcı değil hepsi vericiydi. Hepsi fedakârdı, müşfikti ve şefkat doluydu. Gözleriyle konuşabilen öğretmenlerle muhatap oldum. Dolayısıyla şanslıydık. Bizde öğretmenlerimizden gördüğümüzü uyguluyoruz. Çünkü hayat birazda taklittir. Aldığını verirsin almadığını verme gibi bir şansınız yok. Ve bize şunu öğrettiler bilmediğin bir kelime varsa aç sözlüğü bak ve öğren ha bakamadın mı o zaman da sormak lazım.

HAYALİM TİYATROCU OLMAKTI

-Öğretmenlik arzu ettiğiniz bir meslek miydi?

Yani insan kaderini yaşar, bende doğru meslekte gittiğime inanıyorum ama benim hayalim tiyatrocu olmaktı. Tabii bizim zamanımızda tiyatro ile uğraşmak kolay bir iş değildi. Hele de aile yapımdan dolayı tiyatro ayıp karşılanırdı. Benim mezuniyet tezimde birine hakaret etmek için şu cümle kuruluyor. Diyor ki falanı sorarsan teletura uşağıdır. Yani tiyatro çocuğu diyor. Çok aşağılayıcı demek istiyor. Ama ben tiyatro yapmak isterdim. Ama nasip olmadı. Çalışma olarak da MAFAD’ da yani Milli Folklor Araştırma Dairesi var, öğrenciyken burada çalışmayı çok istiyordum. Ben muzun olur olmaz öğretmenlik mesleğine başlayınca dolayısıyla da o hayal d bitti. Ama kötü de olmadı.

-Şu anda aktif olarak öğretmenlik yapıyor musunuz?

Son birkaç yıldır tarz değişti. Dolayısıyla aktif öğretmenlikten çıktım ama boş öğrenci görürsem hemen kanım birden bire akmaya başlıyor. Bende zaman zaman motivasyon çalışmaları yapıyorum. İyi olduğunun da kanaatindeyim. Eski öğrencilere sene de iki kez yapardık, şimdiki öğrencilere hafta da bir motivasyon çalışması yapsan bile az geliyor. Çünkü çalışmayı bilmiyorlar nasıl çalışacaklarını anlatmak lazım. Çünkü çocuk ben yaparım demeye başladığı zaman yapıyor.

-Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Ben gençlere ve ailelere şunu derim hayatta başarılı olmak istiyorsanız, bir okuduğunuzu anlar hale gelin iki dört işlemi iyi bilin. Çünkü dört işlemi bilen öğrenciye geometri, fizik ve kimya gibi dersleri anlatabilirsiniz. Okuduğunu anlamayan öğrenciye ise hiç biri verilmez. İlla olması geren okuryazar olmak ve dört işlem bilmek. Bunları öğrettikten sonra da hep beraber başarılarını izleyeceğiz.