UKOME’de 22 Madde Karar Bağlandı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), paydaş kurum temsilcilerinin katılımı ile 2020-Kasım ayı olağan kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay başkanlığında düzenlenen UKOME toplantısında, şehrin ulaşımına ilişkin kararlar görüşüldü.
Toplantıda alınan kararlar hakkında bilgi veren Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı UKOME Şube Müdürü Zafer Bektaş,
Malatya’da trafik akışının kontrolü ve ulaşım optimizasyonun yapılması, kent yaşantısının kurallara uygun, belli normatif yapıya kavuşturulması için ve trafikte düzeni bozan araçlardan kaynaklanan kazaların önlenerek can ve mal emniyetinin sağlanması amacı ile EDS(Elektronik Denetleme Sistemi) kurulumu için karar alınmıştır. Yeşilyurt İlçesi, Anayurt Bulvarı (Alternatif Yeni Yol), Alparslan Türkeş Bulvarı, Adli Tıp Caddesi, Çiftlik Caddesi, İsmet Paşa Caddesi, Mıhlıdut Caddesi, Şehit Sami Kıbrıs ve Biga Sokaktaki bisiklet yolu projelerinin uygulanması ile alakalı kararlar da alındı. Ayrıca J-D plaka talepleri gibi konularla birlikte toplamda 22 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
diye konuştu.
UKOME kurulunda alınan kararlar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın onayı ile yürürlüğe girecek.
(Bülten)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.