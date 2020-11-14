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14 Kas 2020 - 14:30- Gündem G: 14 Kas 2020 - 13:55

Çocuklarımız Donanımlı Yetişiyorlar

Kız Kuran Kursu ve Ilıcak Yatılı Kuran Kursunu ziyaret eden Malatya Valisi Aydın Baruş, hafızlık eğitimi alan çocuklarla sohbet etti.

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Baruş,

Geleceğimizin teminatı çocuklarımız hem eğitimde hem de dini bilgiler konusunda donanımlı olarak yetişiyorlar.

dedi.

Vali Aydın Baruş, Ahmediye Kız Kuran Kursu ve Ilıcak Yatılı Kuran Kursunu ziyaret etti. Vali Aydın Baruş, İl Müftüsü Veysel Işıldar ve Kur’an kursu yetkilileri ile birlikte yaptığı ziyarette Ahmediye Kız Kuran Kursunda 4-6 yaş grubunda Kur’an eğitimi gören çocuklarla görüştü. Daha sonra Ilıcak Yatılı Kuran Kursuna geçen Vali Baruş, hafızlık eğitimi alan çocuklarla görüşerek tek tek sohbet etti. 

Çocukların kurslarda erken yaşta aldıkları bilgilerle gelecekte daha faydalı bireyler olacağını ifade eden Vali Baruş,

Geleceğimizin teminatı çocuklarımız hem eğitimde hem de dini bilgiler konusunda donanımlı olarak yetişiyorlar. Burada aldıkları eğitimle milli, manevi ve kültürel değerlerini bilen bireyler olarak yetişecekler.

ifadelerine yer verdi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar, Ahmediye Kız Kuran Kursunun 4-6 yaş grubunda 11 sınıfta 174 öğrenci ile 75 hafızlık eğitimi alan öğrenci mevcudu olduğunu. Ilıcak Yatılı Kuran Kursunda ise 8 sınıfta 75 öğrencinin hafızlık eğitimi aldığını ifade etti. İl Müftüsü Işıldar’dan öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Vali Baruş buradan ayrıldı.

(Bülten)

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14 Kas 2020 - 14:30 Malatya- Gündem

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