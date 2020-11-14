Yıldıztepe Projesi’nin protokolü İmzalandı

İmza töreninde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Battalgazi’miz için önemli bir proje çalışmasının imza törenini gerçekleştirdik. Bu proje ile Malatya’mızın ve bölgemizin değeri artacak.

dedi.

Battalgazi Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ortaklığında yürütülen projelere bir yenisi daha eklendi. Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan “Yıldıztepe Rekreasyon Alanı Fizibilite” projesinin protokolü Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) arasında imzalandı. Battalgazi Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen proje imzalama törenine, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ve Belediye Başkan Yardımcıları katıldı. İnsanı ve tabiatıyla göze çarpan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’yi daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, imzalanan protokolün hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

‘YILDIZTEPE REKREASYON PROJESİ’ MALATYA’YA DEĞER KATACAK

Battalgazi Belediyesi tarafından Yıldıztepe bölgesinde yapılması planlanan ve içerisinde ise Seyir terası, teleferik, restaurantlar, kafeteryalar, gezi bahçesi, çocuk oyun alanları, adrenalin park, amfi tiyatro, su öğeleri, gözlem alanı, hortikültürel terapi alanları, cam kafeterya, konser alanı, kamelyalar, bisiklet ve yürüyüş yolları, doğa sporları ile ilgili birçok alanın olacağı bu vizyon proje, Fırat Kalkınma Ajansı ile imzalanan protokol ile fizibilite çalışması yapılacak. Malatya’nın turizm potansiyelini yükseltecek, ilçenin güzelliklerine güzellik katacak, bölgenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi, olumsuz ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin azaltılması, engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu, sosyokültürel hayatın gelişmesine ve göçün önüne geçilmesi amaçlanarak hazırlanan bu büyük proje, hayata geçirilmesi durumunda bölgede ilk olma özelliği de taşımasının yanı sıra, diğer illere de örnek teşkil edecek. Projeyle, Malatya’daki bütün anten vericilerinin de bir merkezde toparlanması planlanmakta.

YOĞUNLU: “BATTALGAZİ BELEDİYESİ’NİN ÇALIŞKAN BİR PROJE EKİBİ MEVCUT”

İmza töreni öncesi açıklamada bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu,

Bugün Battalgazi Belediyemiz ile birlikte ilimizin önemli bir yeri olan Yıldıztepe bölgemizin dönüşümünü sağlamak ve kentsel planlanmasını yapmak üzere ‘Yıldıztepe Fizibilite Projesi’ imza töreni için bir aradayız. Battalgazi Belediyemiz çok yoğun çalışıyor ve başkanımız Osman Güder’de çok güzel hizmetlere imza atıyor. Fırat Kalkınma Ajansı olarak bizde bu Belediyemizin değerli çalışmalarını desteklemekten dolayı çok mutluyuz. Battalgazi Belediyemizin çok çalışkan bir proje ekibi mevcut. Belediye Başkanımız burayı dönüştürmeden önce burada mekansal ve sosyal olarak buranın değerlendirilmesi, bilimsel olarak incelenmesi için bize başvuru yaptılar. İnşallah Battalgazi Belediyemizin öncülüğünde burası önce planlanarak bizim fizibilite çalışmasında ortaya çıkan mekanlarla birlikte imar edilecek. Yıldıztepe’den tüm Malatya görülebiliyor. Gerçekten çok güzel bir bölge. İnşallah düzenlendiği zaman halkımıza çok ferah ve çok önemli sosyal ve ticari alanlar kazandırılması hedefleniyor. Fizibilite çalışmamızın Battalgazi bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

ifadelerini kullandı.

BAŞKAN GÜDER: “MALATYA VE BATTALGAZİ’MİZE HAYIRLI OLSUN

Malatya ve Battalgazi için önemli bir projenin fizibilite protokolünü imzaladıklarını aktaran Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,

Şehirler, şehirleri öne çıkaran projelerle yarışırlar. Bizde inşallah Malatya’mızı, Battalgazi’mizi öne çıkarmak ve bölgede tercih edilen bir il, ilçe konumuna getirme adına Yıldıztepe alanında bir dönüşüm projesini Battalgazi Belediyesi olarak hayata geçireceğiz. Bu projeyi önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımıza sunmamızın ardından olurlarını alırsak, bölgenin cazibe merkezi olabilecek bir konuma taşımak için arkadaşlarımız ile çalışmalara başlayacağız. Bu çalışmalarımızın desteklenmesi ve fizibilite projesi noktasında Fırat Kalkınma Ajansımızdan destek talebinde bulunmuştuk. Onlarda sağ olsunlar bu projeyi incelediklerinde bölgeye gerçekten ciddi bir katkı sunacak bir proje olduğunu ifade ettiler. Bugün inşallah Battalgazi’miz için önemli bir proje çalışmasının imza törenini gerçekleştirmiş olacağız. Bu proje ile Malatya’mızın ve bölgemizin değeri artacak. Bu proje diğer illere de örnek olacak. Yıldıztepe Malatya’mıza hakim bir tepe. Bu alanda kurum ve kuruluşlara ait vericiler bulunuyor. Bu vericileri oradan kaldırıp tek bir verici çatısı altında birleştireceğiz. Projemizi hayata geçirirsek eğer başka illerden de buraları ziyaret etmeye gelecekler. Bu çalışmanın şimdiden Malatya ve Battalgazi’mize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.

ifadelerini kullandı.

HEPİMİZİN AMACI BÖLGEMİZE KATKI SUNMAK

Projenin daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanına sunulduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Güder, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun Malatya ziyaretinde kendilerine 435 dönümlük alandaki bu projemizi anlatmıştık. Bu konuda kendilerinden destek istemiştik. Bakanımız projenin güzel bir proje olduğunu ve değerlendirileceğini bizlere aktardı. Projemiz ciddi bir mali yükümlülük getiriyor. İstanbul ve Çanakkale’den sonra bizde 3’ncü İl olarak seyir terası olacak bir yerimizi, Cumhurbaşkanımızın onay vermesi durumunda, inşallah vatandaşlarımızın istifadesine sunulacak. Bu anlamda Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimize de çok teşekkür ediyorum. Battalgazi’miz ve Malatya’mız için hangi projeyi kendilerinde götürdüysek, projelerimize her zaman olumlu yaklaşmışlardır. Bu hafta için Battalgazi Belediyesi olarak ikinci projemizi inşallah imzalayacağız. Hepimizin amacı bölgemize katkı sunmak.

dedi.

(Bülten)