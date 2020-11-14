Busabah Malatya Busabah Malatya
14 Kas 2020 - 13:20- Siyaset

Yeşilyurt'tan 15 Temmuz Göndermesi

İstanbul Küçükçekmece’de Atatürk Parkı’nda yer alan terör örgütünün kullandığı sembollere benzeyen görselin ortaya çıkmasının ardından Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından sosyal medyada Hilal Park'ta yer alan 15 Temmuz Milli İrade Anıtı'nın yer aldığı fotoğraf paylaşıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Küçükçekmece Belediyesi tarafından ilçede bulunan Atatürk Parkı'nda terör örgütünün kullandığı sembolün tabana yansıtıldığının ortaya çıkması ile İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M.'yi görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Yaşanan olaya en anlamlı tepki ise Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından geldi. Yeşilyurt Belediyesinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bir tarafta Küçükçekmece’de yer alan parkın görseli diğer tarafta ise Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı'nda bulunan Hilal Park'ın görseli yer aldı. 15 Temmuz Milli İrade Anıtı'nın yer aldığı görsel ile Küçükçekmece Belediyesine gönderme yapan Yeşilyurt Belediyesinin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

# Küçükçekmece Belediyes, Atatürk Parkı, İstanbul Valiliği, malatya, yeşilyurt belediyesi, 15 Temmuz Milli İrade Anıtı, yeşilyurt, Belediyesi, Başkan, yeşilyurt ilçesi, İstanbul, Bir

14 Kas 2020 - 13:20 Malatya- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Villa Kent Projesini Eleştirenlere Yanıt Verdi mask
Villa Kent Projesini Eleştirenlere Yanıt Verdi
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan mask
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan
“Çok Çalışmamız Gerektiğini Asla Unutmuyoruz” mask
“Çok Çalışmamız Gerektiğini Asla Unutmuyoruz”
Başkan Çınar, Makbule Sultansuyu’nun Çay Davetini Geri Çevirmedi mask
Başkan Çınar, Makbule Sultansuyu’nun Çay Davetini Geri Çevirmedi
"Birlikte Başaracağız" Proje Protokolü İmzalandı mask
"Birlikte Başaracağız" Proje Protokolü İmzalandı
ATA'YA MALATYA PROTOKOLÜNDEN MESAJ mask
ATA'YA MALATYA PROTOKOLÜNDEN MESAJ
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan mask
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan
DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ mask
DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ! mask
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ!
Sivas Caddesinde Patlama mask
Sivas Caddesinde Patlama
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması mask
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması
AFAD'a Çiçekli Teşekkür mask
AFAD'a Çiçekli Teşekkür

GALERİ

Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi mask
Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi
Yeni Malatyaspor'a Destek! mask
Yeni Malatyaspor'a Destek!
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği mask
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği
70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü mask
70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü
Obezite Pandemiye Dönüştü Dikkat! mask
Obezite Pandemiye Dönüştü Dikkat!
Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor mask
Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL