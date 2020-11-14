Sigara Yasağına Tam Not

Malatya'da ikamet eden Hakkı Bayındır, cadde ve sokaklarda sigara yasağını doğru bulduğunu belirterek, "Kararı doğru buluyorum. Ben de sigara tiryakisiyim ama sağlığımız için kurallara uymamız lazım. Bende hastalık varsa yere attığım izmarit başkasına hastalık bulaştırır. Sigara önemli değil önemli olan insanlarımızın sağlığıdır’ ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan Yunus İplikci ise "Doğru bir karar. Sigara içtikleri zaman insanlar maskesini çıkarıyor. Karşıdaki kişinin sağlığını tehlikeye atıyor. Ben de sigara kullanıyorum ama kalabalık ortamlarda içmiyorum’’ şeklinde konuştu.
Hatice Sağlam da sigara yasağı kararını doğru bulduğunu söyleyerek, “Kim içmek istiyorsa gitsin dağda içsin. Evinde içsin. Ama benim sağlığımı tehlikeye atmasın. Ben kurallara uyuyorum ama sigara içenler yüzünden sağlığım riske giriyor. Bu kararın daha önceden gelmesi lazımdı’’ diye konuştu.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.