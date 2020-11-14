Busabah Malatya Busabah Malatya
14 Kas 2020 - 13:00- Yaşam G: 14 Kas 2020 - 13:20

Sigara Yasağına Tam Not

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanmaya başlanan sokakta sigara içme yasağı Malatya'da olumlu karşılandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Malatya'da ikamet eden Hakkı Bayındır, cadde ve sokaklarda sigara yasağını doğru bulduğunu belirterek, "Kararı doğru buluyorum. Ben de sigara tiryakisiyim ama sağlığımız için kurallara uymamız lazım. Bende hastalık varsa yere attığım izmarit başkasına hastalık bulaştırır. Sigara önemli değil önemli olan insanlarımızın sağlığıdır’ ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Yunus İplikci ise "Doğru bir karar. Sigara içtikleri zaman insanlar maskesini çıkarıyor. Karşıdaki kişinin sağlığını tehlikeye atıyor. Ben de sigara kullanıyorum ama kalabalık ortamlarda içmiyorum’’ şeklinde konuştu.

Hatice Sağlam da sigara yasağı kararını doğru bulduğunu söyleyerek, “Kim içmek istiyorsa gitsin dağda içsin. Evinde içsin. Ama benim sağlığımı tehlikeye atmasın. Ben kurallara uyuyorum ama sigara içenler yüzünden sağlığım riske giriyor. Bu kararın daha önceden gelmesi lazımdı’’ diye konuştu.

( İHA)

# malatya, sigara içme Yasağı, 65 yaş üstü, İçişleri bakanlığı, pandemi covıd-19, korona virüsle mücadele, salgın, pandemi süreci, Bir, İHA, Önemli

14 Kas 2020 - 13:00 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
‘Büyük Yürekli Ressamlar Buluşuyor’ Programı Gerçekleştirildi mask
‘Büyük Yürekli Ressamlar Buluşuyor’ Programı Gerçekleştirildi
BİR MİLLET SEVİNCİ mask
BİR MİLLET SEVİNCİ
Dinî Hayatın Üç Boyutu: Davranış, Duygu Ve Bilgi mask
Dinî Hayatın Üç Boyutu: Davranış, Duygu Ve Bilgi
AFAD'a Çiçekli Teşekkür mask
AFAD'a Çiçekli Teşekkür
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Verileri Açıklandı mask
Süt ve Süt Ürünleri Üretimi Verileri Açıklandı
81 İlde Fahiş Fiyat Denetimi mask
81 İlde Fahiş Fiyat Denetimi
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan mask
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan
DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ mask
DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ! mask
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ!
Sivas Caddesinde Patlama mask
Sivas Caddesinde Patlama
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması mask
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması
AFAD'a Çiçekli Teşekkür mask
AFAD'a Çiçekli Teşekkür

GALERİ

Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi mask
Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi
Yeni Malatyaspor'a Destek! mask
Yeni Malatyaspor'a Destek!
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği mask
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği
70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü mask
70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü
Obezite Pandemiye Dönüştü Dikkat! mask
Obezite Pandemiye Dönüştü Dikkat!
Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor mask
Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL