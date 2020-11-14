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14 Kas 2020 - 12:10- Yaşam G: 14 Kas 2020 - 12:12

Polis Suçlulara Göz Açtırmıyor

Malatya il Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Ekipleri, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında, yaptıkları çalışmalarla suçlulara göz açtırmıyor.
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Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince muhtelif zamanlarda yapılan çalışmalarda, internet üzerinden ikinci el ürün satışı yapılan bir site üzerinden 5 bin TL değerinde bir cep telefonunun dolandırıcılık suretiyle alınması olayı ilgili olarak Y. T. yakalanarak gözaltına alırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir alışveriş merkezinde meydana gelen 13 bin TL değerinde laptopun çalınması olayı ile ilgili olarak da çalışma yapan ekipler olayın şüphelisi olduğunu belirledikleri M. S. Ö.'yü çaldığı laptop ile birlikte yakalayarak gözaltına alınırken, laptop sahibine teslim edildi. M.S.Ö.'nün ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Yaka Mahallesi Şehir Mezarlığı mevkiinde bir şahsın üst aramasında zıgzauer marka bir tabanca, Cirikpınar Mahallesi' nde 1 şahsın üzerinden ruhsatsız kurusıkı tabanca, Sarıcıoglu Mahallesi'nde bir şahsın üzerinden 37 gram Kannabinoid maddesi, Fidelya Sokak'ta bir şahsın üzerinde 28 uyuşturucu hap, Özden Sokak'ta araç içerisinde oturan M. A. isimli şahıstan 10 parça halinde ayrı ayrı paketlenmiş uyuşturucu madde, Yenihamam Mahallesi'nde bir şahıstan 6.20 gram kannabinoid ele geçirilirken, Özden Sokak'ta bir şahsa kesici alet bulundurmak ve taşımak suçundan işlem yapıldı.

Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

suçundan 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edilen B.Ö.'nün de Cezmi Kartay Caddesi'nde yakalandığı çalışmalarda ayrıca, Halfettin Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynayan 9 şahsa toplam 11 bin 25 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sahibine ise adli işlem yapıldı.

Halep Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden 160 paket (1 kiloluk) çay, 100 kilogram kesme şeker, 96 adet maden suyu, 72 şişe kolanın çalınması olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda ise F. Y. ile D. D. gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilere mahkemece adli kontrol şartı uygulandı.

( İHA)

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14 Kas 2020 - 12:10 Malatya- Yaşam

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