14 Kas 2020 - 12:00- Yaşam

Hedef, 1 Milyon Kayısı Fidanı Dikmek

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kayısı alması ve kuru kayısı fiyatlarının yükselmesiyle birlikte kayısı fidanına olan talep de patladı. Kayısı fidanına olan talebin yoğunluğundan bahseden Malatya Fidancılar Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe, bir de kayısı fidanıyla ilgili hedeflerini açıkladı. Yumrutepe, hedeflerinin Malatya’ya bu yıl bir milyon kayısı fidanı dikmek olduğunu söyledi.