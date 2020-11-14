Hedef, 1 Milyon Kayısı Fidanı Dikmek

Her yıl kasım ayının ikinci haftasından itibaren başlayan fidan dikimine Malatya hızlı başladı. Yavaş yavaş fidan pazarında yerini almaya başlayan fidanlara bu güz sezonda yoğun talep olurken, konuyla alakalı konuşan Malatya Fidancılar Kooperatifi Başkanı Abuzer Yumrutepe, fidan dikim sezonun başladığını söyledi.
DİĞER MEYVELERE TALEP YOK
Kasım ayının 15'i gelmeden fidan sökümü yapmıyoruz” diyen Yumrutepe,
Kasım ayının ortasından itibaren yoğun bir şekilde fidanlara talep oluyor. Malatya kayısı diyarı olarak bilindiğinden aklımıza kayısı geliyor. Bundan dolayı fidan satışlarında da kayısı ön plana çıkıyor. Kayısı gelir kaynağımız olmasına rağmen bazı noktalarda önemsemiyoruz. TMO'nun kayısı alımı yapmasıyla birlikte kayısı fidanlarına talep arttı. Fidanlara talep fazla olmasına rağmen fiyatlarda bir artışa gitmedik. Kooperatif olarak böyle bir karar aldık. Belirli bir fiyat çıkardık, ne köylü üzülsün ne de biz üzülelim. Herkes bir ekmek parası evine götürsün. Fakat Malatya’da fidan dediğimiz zaman akla kayısı gelir. Diğer meyve fidanları ikinci plandadır. Şu anda zaten fazla bir talep görünmüyor. Malatya'nın kapasitesi budur.
diye konuştu.
MALATYA İÇİN BİR GELİR KAYNAĞI OLUR
Bu yıl Kooperatif olarak hedeflerini açıklayan Yumrutepe,
Toptan perakende şekilde satışlarımız devam ediyor. İşlerimiz fena değil. Geçmişte Malatya'da kayısılarımız para etmediği için ağaçlar kesildi. Karşılığını almadığımız için mecbur kestik. Malatya'da bir dönüş oldu. Üretici tekrar kayısı dikmeye başladı. Bu da inşallah Malatya için bir gelir kaynağı olur. Geçen yıl kayısı fidanlarını 15 TL'den satıyorduk, bu sene aynı fiyattan satışa çıkardık. Biz, Malatya'nın kayısı fidanına cevap verebilecek güçteyiz. Yani ne yapıyoruz, Malatya'mız ne kadar fidan dikebilir, her sene bir milyon fidan dikebilir, bizde kendimize ona göre hazırlıyoruz. Kooperatif olarak Malatya'da bir milyon fidan dikmeyi hedefliyoruz. Bunu üyelerimiz ve Tarım İl Müdürlüğü ile istişare ettik. Gelecek yıllar bu sayıyı artırabiliriz. Sebebi şu; Devletimiz kayısı piyasasına el attığı için kayısı piyasası canlı oldu. Köylümüzde para olması bizlere, Malatya'ya yansır.
ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.