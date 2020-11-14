Busabah Malatya Busabah Malatya
14 Kas 2020 - 11:00- Spor G: 14 Kas 2020 - 11:10

Yeşilyurt Galibiyete Kilitlendi

TFF 3.Lig’de Derince Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Yeşilyurt Belediyespor sahasında yarın Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor’u konuk edecek. Ligin geride kalan 5 haftasında sadece bir kez galip gelen turuncu yeşilliler İstanbul temsilcisiyle oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını 3 puan parolasıyla sürdürüyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeşilyurt Belediyespor Perşembe günü deplasmanda Kocaeli ekibi Derince Belediyespor ile karşılamış geriye düştüğü müsabakadan 1-1’lik eşitlikle ayrılmıştı. TFF 3.Lig 1.Grup’ta mücadele veren turuncu yeşilliler şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda yaşadığı puan kayıplarıyla istikrarsız gidişata dur diyemiyor. Bir maçı eksik bulunan Yeşilyurt Belediyespor ligin 9.haftasında yarın Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor ile karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde saat 13:00’de başlayacak müsabakayı Okan Kayataş, Sabri Öğe ve Harun Günaydın hakem üçlüsü yönetecek. Pandemi önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak müsabakaya yine seyirci alınmayacak.

İÇSAHADA BEŞİNCİ MÜSABAKA

İstanbul temsilcisiyle oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Nihat Balan yönetiminde sürdüren Yeşilyurt Belediyespor  8 hafta sonunda evinde 4 karşılaşmaya çıktı. Turuncu yeşilliler, sahasında oynadığı karşılaşmalarda 4 puan toplayabildi. Ligin ilk haftasında Payasspor ile 1-1 berabere kalan Yeşilyurt, üçüncü haftada Malatya’da Fatsa Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu. Turuncu Yeşilliler beşinci hafta sahasında Kemerspor 2003’ü 3-2 mağlup etmiş ve iç sahada ilk galibiyetini aldı. Ligin yedinci haftasında Yeşilyurt Belediyespor konuk ettiği Diyarbekirspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Hem iç sahada hem dış sahada yüzü gülmeyen Yeşilyurt ekibi yarın oynayacağı müsabakaya galip gelerek moral bulmak için çıkacak.

# malatya, yeşilyurtspor, kocaeli, deplasman, futbol, diyarbakır, diyarbekirspor, turuncu yeşil, tff 3.lig, fatsa belediyespor, Kemerspor, tff, Bir, pandemi, yeşilyurt, Belediyesi, spor

14 Kas 2020 - 11:00 - Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Süper Lig Ekibinde Pozitif Vakalar mask
Süper Lig Ekibinde Pozitif Vakalar
TFF’den Transfer Dönemi Açıklaması mask
TFF’den Transfer Dönemi Açıklaması
TFF’den Transfer Dönemi Açıklaması mask
TFF’den Transfer Dönemi Açıklaması
Yeşilyurt 1 Puana Razı Oldu mask
Yeşilyurt 1 Puana Razı Oldu
Abdulsamed’li Ay Yıldızlılar görücüye çıkıyor mask
Abdulsamed’li Ay Yıldızlılar görücüye çıkıyor
Değirmenci Son Yolculuğuna Uğurlandı mask
Değirmenci Son Yolculuğuna Uğurlandı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan mask
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan
DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ mask
DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ! mask
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ!
Sivas Caddesinde Patlama mask
Sivas Caddesinde Patlama
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması mask
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması
AFAD'a Çiçekli Teşekkür mask
AFAD'a Çiçekli Teşekkür

GALERİ

Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi mask
Başkan Çınar, Yol ve Kaldırım Yenileme Hizmetleri İncelemesi
Yeni Malatyaspor'a Destek! mask
Yeni Malatyaspor'a Destek!
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği mask
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği
70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü mask
70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü
Obezite Pandemiye Dönüştü Dikkat! mask
Obezite Pandemiye Dönüştü Dikkat!
Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor mask
Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL