Yeşilyurt Galibiyete Kilitlendi

Yeşilyurt Belediyespor Perşembe günü deplasmanda Kocaeli ekibi Derince Belediyespor ile karşılamış geriye düştüğü müsabakadan 1-1’lik eşitlikle ayrılmıştı. TFF 3.Lig 1.Grup’ta mücadele veren turuncu yeşilliler şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda yaşadığı puan kayıplarıyla istikrarsız gidişata dur diyemiyor. Bir maçı eksik bulunan Yeşilyurt Belediyespor ligin 9.haftasında yarın Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor ile karşı karşıya gelecek. Yeşiltepe Spor Kompleksi’nde saat 13:00’de başlayacak müsabakayı Okan Kayataş, Sabri Öğe ve Harun Günaydın hakem üçlüsü yönetecek. Pandemi önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak müsabakaya yine seyirci alınmayacak.

İÇSAHADA BEŞİNCİ MÜSABAKA

İstanbul temsilcisiyle oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını teknik direktör Nihat Balan yönetiminde sürdüren Yeşilyurt Belediyespor 8 hafta sonunda evinde 4 karşılaşmaya çıktı. Turuncu yeşilliler, sahasında oynadığı karşılaşmalarda 4 puan toplayabildi. Ligin ilk haftasında Payasspor ile 1-1 berabere kalan Yeşilyurt, üçüncü haftada Malatya’da Fatsa Belediyespor’a 1-0 mağlup oldu. Turuncu Yeşilliler beşinci hafta sahasında Kemerspor 2003’ü 3-2 mağlup etmiş ve iç sahada ilk galibiyetini aldı. Ligin yedinci haftasında Yeşilyurt Belediyespor konuk ettiği Diyarbekirspor’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Hem iç sahada hem dış sahada yüzü gülmeyen Yeşilyurt ekibi yarın oynayacağı müsabakaya galip gelerek moral bulmak için çıkacak.