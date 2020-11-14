BİR ZAM DAHA!

MESOB’un bu kararı nasıl karşılayacağı merak konusu olurken zamda ısrarcı olacakları izlenimini veren Başkan Büyükelçi,

Zam kesin olacak. Yılbaşına zamlı tarifeyle gireceğiz.

dedi.

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası tarafından alınan ekmek zammı kararı uzun süre tartışma konusu olmuş, bu zamma en büyük tepkiyi Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin göstermişti. Aradan çok bir zaman geçmeden un fiyatlarının yüzde 40 arttığı gerekçesiyle Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası, yılbaşından önce hem pide ekmeğine hem de somun ekmeğe tekrar bir zam yapma kararı aldı. Bu karara MESOB Başkanı Şevket Keskin’in nasıl bir tepki vereceği merak konusu olurken, Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, zam kararını un fiyatlarının yüzde 40 oranında arttığını gerekçe gösterdi.

Tekrar ekmeğe zam yapacaklarını dile getiren Başkan Büyükelçi, yılbaşı öncesi ekmek zammı için müracaat edeceklerini ifade etti.

ZAM YAPMAYI PLANLIYORUZ

Ekmek zammıyla birlikte ekmekteki gramajın da artacağını belirten Başkan Büyükelçi,

Ekmek zammı için yılbaşından önce müracaat edeceğiz. Una çok büyük zam geldi. Bu zammın oranı yüzde 40 civarında. Bu zam üzerine ekmeğe tekrar bir zam yapmayı planlıyoruz. Zammı mecbur yapacağız. Somun ekmeğe zam yapalı daha 2 ay olmadı, pide ekmeğe ise zam yapalı 7 ay olmuştu. Hem somun ekmeğe hem de pide ekmeğine zam yapacağız. Pide ekmeğin gramını artırıp 2 TL’den satacağız. Bu zam planının istişaresini yapacağız. Ancak zam kesin olacak. Yılbaşına zamlı tarifeyle gireceğiz.

şeklinde konuştu.