Malatya Emniyet'i Durak Tanımıyor

Büyütmek için resme tıklayın

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, alınan istihbari bilgi doğrultusunda operasyon düzenlendi. İl dışından Malatya’ya kaçak ürünler getirdiği tespit edilen M.H. yol uygulama noktasında gözaltına alındı.

Şahsın aracında yapılan aramalarda 3 bin 888 adet Gümrük Kaçağı Kozmetik ürün ele geçirilirken şüpheli şahıs hakkında ‘5607 Sayılı Kanuna Muhalefet’ suçundan yasal işlem yapıldı.