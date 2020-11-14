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14 Kas 2020 - 09:00- Siyaset G: 14 Kas 2020 - 10:34

Esnafların Terminal İsyanı

Malatya Şehir İçi Minibüs Terminali’nin sorunları bir türlü bitmiyor. MOBESE kameralarının çalışmaması, terminalin içerisine gelişi güzel araç park edilmesi, terminalin üzerinin açık olmasından şikâyetçi olan minibüs ve zahireci esnafları, bu sorunlarının çözülmesini talep ettiler.

Mutlu Sarıgül
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Minibüsçü esnaflarında Ahmet Yüksekağaç,

Burası otopark mı, minibüs durağı mı belli değil. Burası sanki taksi durağı gibi. Taksilerden dolayı, bize ait olan duraklara minibüsümüzle giremiyoruz.

dedi. 

Eski Buğday Pazarı’nda yer alan Malatya Şehir İçi Minibüs Terminali’ndeki şikâyetler bitmek bilmiyor. Terminalin, tadilattan önceki problemlerinin hala devam ettiğini savunan minibüs ve zahireci esnafları BUSABAH gazetesine konuşarak, terminal içerisinde bulunan problemlerinin bir an önce çözülmesini istediler.

Minibüs Terminali’nin üzeri kapalıyken daha iyi olduğunu ileri süren minibüsçü esnafı Ahmet Yüksekağaç terminalin tadilat edilerek üzerinin açıldığını söyledi.

SİVİL ARAÇLARA CEZA VERİLSİN

Eski terminalin daha iyi olduğunu savunan Yüksekağaç, şunları kaydetti:

Burası tadilat edildi, güzel oldu ama üzeri kapatılmadı. Bu durum yazın veya kışın bizim için sıkıntı oluşturuyor. Terminalin üzeri açık olduğu için müşterilerimiz yazın o sıcaklarında araçların içerisinde duramıyorlar ve köşelerde beklemek zorunda kalıyorlar. Kışın da burası yağmur ve kardan dolayı yine müşterilerimiz ve bizim için sorun oluşturuyor. Öte yandan otopark sorunumuz da var burada. Burası otopark mı, minibüs durağı mı belli değil. Burası sanki taksi durağı gibi. Taksilerden dolayı, bize ait olan duraklara minibüsümüzle giremiyoruz. Buraya esnaflar da araçlarını park ediyorlar, vatandaşlar da araçlarını buraya getirip park ediyorlar. Bu konudan şikâyetçi olduk. Kent Trafiğine şikâyetlerimiz oluyor. Arkadaşlarımız gelip buraları araçlardan boşaltıyorlar ama Kent Trafik ekipleri gittikten 10 dakika sonra yine aynı oluyor. Belediye tarafından buraya bir görevli verse ve bu görevli sivil araçlara ceza verse çok iyi olur. Hem bu bir gelir olur belediyemize ve devletimize hem de bizler rahatlamış oluruz. Eğer bir araç burada bir ceza yerse buraya bir daha araç fark etmezler. Her gün öğleden sonra buraya sivil araçlar dolup taşıyor. MOBESE kameraları var burada ama çalışmıyor. Akşamleyin karanlıkta buraya bir kadın giremiyor. Burası tamamen tenhalaşıyor. Müşteriler buraya korkularından giremiyorlar. Eski Terminalimiz daha iyiydi. Üzeri kapalıydı. Gölgeydi ve terminale giren müşterilerimiz daha rahat ediyordu. Biz problemimize bir çözüm istiyoruz.

YÜKLERİMİZİ SIRTIMIZLA TAŞIYORUZ

Sorunlarının çözülmesini isteyen zahireci esnafı İsmail Evren ise,

Bizim buradaki sıkıntımız buraya araçların park edilmesi. Vatandaşlar buraya araçlarını getiriyorlar, bir dakika par edeceklerini söylüyorlar ve akşama kadar gelmiyorlar. Biz zahireciler de bu konuda mustarip oluyoruz. Araçların yüzünden kendi araçlarımızı park edemiyoruz ve yüklerimizi sırtımızla taşıyoruz. Buraya Belediyemiz, Emniyet Müdürlüğümüz bir çare bulsunlar. Biz araç sahipleriyle diyaloğa girmek istemiyoruz. Etrafımızda kahvehaneler var. Oralara gelenler araçlarını park edip gidiyorlar. Ben bunu tüm insanlara genellemiyorum. Ama bazıları böyle yapıyor. Bizler zahireci esnafları olarak buraya araç park edilmesini ve bazı minibüslerin geçiş güzergahımıza minibüslerini park etmelerini istemiyoruz. Bunun için yetkililerden yardım ediyoruz.

diye konuştu.

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14 Kas 2020 - 09:00 Malatya- Siyaset

Muhabir Mutlu Sarıgül

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