‘Büyük Yürekli Ressamlar Buluşuyor’ Programı Gerçekleştirildi

‘Büyük Yürekli Ressamlar Buluşuyor’ projesi kapsamında faaliyete katılan 50 öğrenciye Başkan Gürkan tarafından tablet, boyama ve Battalgazi çizgi roman serisi kitabı hediye edildi. Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Basın Temsilcileri, Dernek Üyeleri, Eğitim alan çocuklar ve aileleri katıldı.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ve Yetimler Kervanı Derneği işbirliği ile ‘Büyük Yürekli Ressamlar Buluşuyor’ projesi kapsamında gerçekleştirilen törende açılış konuşmasını yapan Yetimler Derneği Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür etti.

Tülay Ayaz,

Sadece bu etkinlikte değil, diğer bütün etkinliklerde yetimler kervanını, yetim kardeşlerimiz, yetim evlatlarımızı bir baba vasfıyla bir baba şefkati ile bütün samimi duyguları ile sahiplendi. Bu yüzden Yetimler Derneği’nin Selahattin Gürkan Başkanımıza olan muhabbeti tamamen kalbendir. Selahattin Başkanımızın şehrin yönetimi açısından onun vasfıyla ve yönetim vasfı ile beraber bu konulardaki merhamet ve hassasiyet, onlara olan yaklaşımları, davranışları her zaman bizlere örnek olmuştur. Bundan dolayı bizler sözün güzelini icra ettiğini görerek şahitlik ediyoruz. Bugün yapılmış olan bu etkinliği içerisinde bizde evlatlarımızla beraber bu güzel etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı memnun ve mutluyuz. Burada onlara hediye edilecek bu güzel hediyelerle beraber onların kalplerine, hayal dünyalarına, büyüdükleri zaman şehrin el ilgili en etkin kişilerini kendilerine nasıl yaklaştıklarını, kendilerine nasıl güzel duygularla onların nasıl güzel şeylerin içerisine görerek onları rol model olarak çok güzel bir anı olarak kalacaktır.

şeklinde konuştu.



‘Büyük Yürekli Ressamlar Buluşuyor’ projesi töreninde Yetimler Derneği’nin önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da şunları söyledi:



Yetimler Derneği’nin sivil toplum örgütü olarak içerik ve işlev anlamında amacına uygun çalışmalarını yakinen takip ediyorum. En takdir ettiğim sivil toplum örgütlerinden bir tanesidir. Yetimler Derneği’ni kutluyorum ve siz değerli ablalarıma teşekkür ediyorum. Tabi burası sanat merkezi, sanat sanat içindir. Sanat ve mesleği icra ederken mesleğin amaca uygun hizmet etme amacıyla, sanatı sanat amacına uygun yapma anlamıdır. Burada büyük yürekli buluşması diye tabir etmişler, küçük çocuklarımızdan yürekleri büyük, duygu ve düşüncelerini, yaşantılarını türev ve tualler üzerinde beyaz kağıda nakşedecekler ve öğretmenlerimiz bunları değerlendirecekler. Özellikle öğretmen arkadaşlardan o çocuklarımızın çizmiş olduğu resimlerin muhakkak incelemeleri, eğer onların psikolojilerine sıkıntı verecek bir yaşantı geçmişi veya devam eden bir yaşam süreci varsa onu muhakkak belirleyip, o çocuklarımızın problemlerini belirleyip çözme noktasında gerekli ilgiyi göstermelerini arkadaşlara ifade etmek istiyorum. Bugün Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığımız, Yetimler Derneği ile birlikte 50 çocuğumuzla birlikte güzel bir program icra etmişler. O yaptıkları resimler de hayatlarında kalıcı izler bırakan hayat hikâyesi olarak da kalacaktır. Bizler Büyükşehir olarak sadece hizmet anlamında yol, su, elektrik, alt yapı, çevre düzenlemesi, yeşillik ve kültürel eserlerin, tarihi eserlerin ayağa kaldırılması anlamında, aynı zamanda eğitim ve öğretim anlamında, kültürel hizmetler anlamında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığımızda yoğun bir çalışma içerisinde. Gerek semt konaklarında gerekse eğitim merkezlerimizde, gerekse spor merkezlerimizde binlerce çocuğumuz bu merkezlerde kendi istikballeri için ön hazırlık yapma noktasında kendi öğretmenlerimize gerekli desteklerler veriliyor. Onların üniversiteye hazırlanmasında, orta öğretimde ki hazırlık basamaklarından tutun resim, müzik, spor gibi faaliyetler icra edecek ortamları hazırlıyoruz. Bu çerçeve içerisinde bugün sanat merkezimizde resim çalışması başlatmışlar, inşallah onlarda da güzel eserler çıkacaktır, güzel yetenekler ortaya çıkacaktır. Buralarda ülkemizin geleceğine ışık tutacak sanatçılar ve sanat erbapları yetiştirecek, resim hocalarımızdan rica ediyorum. Bizim çocuklarımız ne kadar iyi yetişirse geleceğimiz o kadar güven altında olur, eğer biz çocuklarımızı iyi yetiştiremezsek geleceğinize güvenle bakmamız mümkün değildir.

Kültür Daire Başkanlığı, Yetimler Derneği Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz’a ve bütün yetim anneleri kutlayan Başkan Gürkan, “Yetimlik olgusunu da şu şekilde değerlendirelim arkadaşlar yetim programı babası olamayan veya annesi olmayan özsüz yetim kavramı içerisinde değerlendirmek doğru değildir. Yetim ne demek biliyor musunuz? Yetim, adaletsiz bir düzen varsa, hak eden hakkını alamıyorsa anasıda olsa, babası da olsa hakkını alamıyorsa o yetimdir, haksızlığa uğrayan insan yetimdir. Dolayısıyla haksızlığa uğratan insana müsemma göstermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Yetim ve öksüz insanlarımızda, devlet baba diye tabir ettiğimiz ve devleti tanıtırken bu toplum devleti devlet baba diye tanıtıyor, devlet baba da adil, adaletli bir şekilde bütün bu yetim ve öksüz evlatlarımızı sahipsizlerin sahibi, kimsesizlerin kimsesizi olma gibi sorumluluğu ve hükümlülüğü vardır. Bizim de kültür ve sosyal anlamda ki sosyal devlet anlayışımızın temel ilkesi de budur. Cumhuriyetimizin Anayasası yazılırken, Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, sosyal, hukuk ve laik devletidir anlayışında bu temel esasındadır. Bu Sosyal Devlet ifadesi toplumda ki bütün sosyal hadiseye duyarsız kalmaması gereğidir. Bazı mazlum ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız utangaçtır. Sosyal yardımlaşmalara ve bizim gibi belediyelere gitmeye bilirler. O gelemeyen insanları muhakkak bulup, onlarında ihtiyaçlarını giderme bizim görevimizdir” diye konuştu.