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13 Kas 2020 - 18:00- Spor

Süper Lig Ekibinde Pozitif Vakalar

Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de kulüpler her gün yeni bir koronavirüs vakası açıklamaya devam ediyor. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da rutin olarak yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcu ve bir personelin sonucunun pozitif olduğunu açıkladı.
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Süper Lig ekiplerinde korona virüs vakası görülen takımlara Gaziantep FK da eklendi. Gaziantep ekibinde rutin olarak yapılan testlerin sonuncusunda, bir futbolcu ve bir personelde korona virüs tespit edildiği açıklandı. Sonuçları pozitif çıkan futbolcu ve personelin izolasyon ve tedavi sürecinin ise başlatıldığı öğrenildi. Konu ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, " Futbol takımımıza yapılan rutin Covid-19 testinde, bir futbolcumuzun ve bir personelimizin test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır. Futbolcu ve personelimizin izolasyon ve tedavi süreci protokoller dahilinde başlatılmış olup, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

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13 Kas 2020 - 18:00 Malatya- Spor

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