TFF’den Transfer Dönemi Açıklaması

Süper Lig'in 2020- 2021 sezonu ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Bu yıl bir yandan pandemi sürecinin yaşatmış olduğu ekonomik sıkıntılarla boğuşan Türk futbolunda takımlar bir yandan da kovid vakalarıyla mücadele ediyor. Kadrolarındaki eksikleri kapatmak için büyük çaba gösteren Anadolu kulüpleri transfer sürecini merakla bekliyor. TFF’nin sitesinde açıklanan bilgilere göre Süper Lig'de ara transfer dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla 2. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.