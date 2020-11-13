Süper Lig'in 2020- 2021 sezonu ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Bu yıl bir yandan pandemi sürecinin yaşatmış olduğu ekonomik sıkıntılarla boğuşan Türk futbolunda takımlar bir yandan da kovid vakalarıyla mücadele ediyor. Kadrolarındaki eksikleri kapatmak için büyük çaba gösteren Anadolu kulüpleri transfer sürecini merakla bekliyor. TFF’nin sitesinde açıklanan bilgilere göre Süper Lig'de ara transfer dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla 2. Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
13 Kas 2020 - 16:30- Spor
TFF’den Transfer Dönemi Açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda 2020-2021 sezonu 2. Transfer, Tescil Dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.