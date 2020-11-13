13 Kas 2020 - 15:30- Gündem

Vergi ve SGK Prim Borçları Yapılandırılacak

Vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması kanun teklifinin TBMM’de kabul edilmesi hakkında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ““Bir süredir yinelediğimiz talepler ve yapmış olduğumuz girişimler neticesinde vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması kanun teklifi TBMM gündemine geldi ve kabul edildi” ifadelerini kullandı.