Vergi ve SGK Prim Borçları Yapılandırılacak

Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Sadıkoğlu,
yapılan düzenlemenin iş dünyası için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Israrlı taleplerimiz ve girişimlerimizin karşılık bulması iş dünyamız adına bizleri mutlu etmiştir. Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek.
dedi
“EKİM AYININ ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK”
Sadıkoğlu;
Bir süredir yinelediğimiz talepler ve yapmış olduğumuz girişimler neticesinde vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması kanun teklifi TBMM gündemine geldi ve kabul edildi. Pandemi sürecinin yarattığı kayıplar özellikle bazı sektörlerimizi derinden etkiledi ve bu olumsuz tablo henüz ortadan kalkmış değil. Uzun bir süre iş yapamayan ve toparlanmakta güçlük çeken işletmelerimiz aynı zamanda biriken vergi borçları ve SGK primleri ile daha büyük bir borç yükü altına girmişti. Salgın sürecinin başında yaşanan iş kayıplarının telafisi ve iş dünyasına destek amacıyla 3 ay ertelenen, SGK primleri, KDV, stopaj, kurumlar vergisi gibi kamu borçlarının ödemeleri Ekim ayı itibariyle başladı. Ancak Ekim ayının iş dünyamız için zor olacağını tahmin ediyorduk nitekim henüz toparlanmayı başaramayan birçok iş insanımız bu ödemelerini gerçekleştirmekte zorlandı veya ödeyemedi.
dedi.
“İŞ DÜNYAMIZIN SESİ OLDUK”
İş insanlarının sesi olarak, konu hakkındaki talepleri güçlü bir şekilde dile getirdiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu;
MTSO olarak iş dünyamızın içinde bulunduğu ekonomik çıkmazı ve özellikle Ekim ayı ile birlikte yaşanacak ödeme sorunlarını saha çalışmalarımızdan ve iş insanlarımızla yaptığımız görüşmelerden biliyorduk. Bu kapsamda kamu borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılması konusundaki taleplerimizi gerek bürokratik kanallardan gerekse basın yoluyla güçlü bir şekilde dile getirdik. Nihayetinde taleplerimize karşılık gelen kanun teklifi 11 Kasım Çarşamba günü TBMM’den geçti. Israrlı taleplerimizin karşılık bulması ve yapmış olduğumuz girişimlerin olumlu sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Alınan karar neticesinde vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları ve hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Tüm bunların yanında, TOBB ( Malatya TSO) aidat borçları konusundaki taleplerimizde karşılık bularak yapılandırmalar kapsamına dahil edildi. Uygulamanın, 2020 yılı başında yaşanan deprem felaketi ardından pandemi süreci ile ciddi ekonomik sorunlar yaşayan iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyor, alınan kararda emeği geçen herkese tüm iş insanlarımız adına teşekkür ediyorum.
ifadelerini kullandı.
(Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.