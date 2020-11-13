Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı

Kaza, Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 23 AVB 167 plakalı araçla ile T.Y.G. yönetimindeki 23 FA 235 plakalı otomobil aynı şeritte Malatya istikametine giderken çarpıştı. Kazada araç ters dönerken, diğer araçta hurdaya döndü. Her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

KAZAYI YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER HABER VERDİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

(İHA)