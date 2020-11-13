Busabah Malatya Busabah Malatya
13 Kas 2020 - 15:00- Gündem G: 13 Kas 2020 - 14:43

Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı

Elazığ’da otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 7 kişi yaralandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 23 AVB 167 plakalı araçla ile T.Y.G. yönetimindeki 23 FA 235 plakalı otomobil aynı şeritte Malatya istikametine giderken çarpıştı. Kazada araç ters dönerken, diğer araçta hurdaya döndü. Her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.

KAZAYI YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER HABER VERDİ

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

(İHA)

# elazığ, malatya, trafik kazası, 23 AVB 167, 23 FA 235, Güney Çevre yolu, yaralı, ambulans, hastane, çok, sağlık, araç, Çevre

13 Kas 2020 - 15:00 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Başkandan Kan Bağışına Destek mask
Başkandan Kan Bağışına Destek
BDDK'dan Yeni Swap Hamlesi mask
BDDK'dan Yeni Swap Hamlesi
İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı mask
İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı
Fendoğlu, Köylerin Sorunları TBMM’ye Taşıdı mask
Fendoğlu, Köylerin Sorunları TBMM’ye Taşıdı
2.Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 30 Kasım mask
2.Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 30 Kasım
Çevre ve Doğa Polisleri Görev Başında mask
Çevre ve Doğa Polisleri Görev Başında
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan mask
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ! mask
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ!
Sivas Caddesinde Patlama mask
Sivas Caddesinde Patlama
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması mask
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması
DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ mask
DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ
AFAD'a Çiçekli Teşekkür mask
AFAD'a Çiçekli Teşekkür

GALERİ

Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği mask
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği
70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü mask
70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü
Obezite Pandemiye Dönüştü Dikkat! mask
Obezite Pandemiye Dönüştü Dikkat!
Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor mask
Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor
Battalgazi Belediyesi Geleceğe Nefes Oldu mask
Battalgazi Belediyesi Geleceğe Nefes Oldu
Malatya 11 Kasım’da Geleceğe Nefes Olacak mask
Malatya 11 Kasım’da Geleceğe Nefes Olacak
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL