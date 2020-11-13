Otomobiller Hurdaya Döndü: 7 Yaralı

Kaza, Güney Çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 23 AVB 167 plakalı araçla ile T.Y.G. yönetimindeki 23 FA 235 plakalı otomobil aynı şeritte Malatya istikametine giderken çarpıştı. Kazada araç ters dönerken, diğer araçta hurdaya döndü. Her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
KAZAYI YOLDAN GEÇEN SÜRÜCÜLER HABER VERDİ
Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
(İHA)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.