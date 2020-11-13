Busabah Malatya Busabah Malatya
13 Kas 2020 - 14:30- Gündem

Yeşilyurt Belediyesi Yol Ağını Genişletiyor

Dilek mahallesindeki bağlantı yollarında devam eden yenileme hizmetlerini yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ İlçemizin tüm yaşam alanlarının daha akıcı ve konforlu ulaşım ağına sahip olması adına başlattığımız asfalt seferberliğimiz kapsamında: bu yıl içerisinde 171 km sathi kaplama çalışması yaparak büyük bir başarının altına imza attık” diye konuştu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ile birlikte Dilek mahallesine giderek, devam eden yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Dilek mahallesinin son dönemlerdeki yatırımlarla daha güzel bir görüntüye kavuştuğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

2014 yılından bugüne kadar bu bölgede yaptığımız yaklaşık 100 km’lik yeni yol yapımı ve asfalt çalışmalarımızla Dilek mahallemizin ulaşım aksını daha güçlü hale getirip, bağlantı yollarının kalite standartını yükselttik.  Çiftçilik ve tarımla uğraşan hemşerilerimizin evlerine, bağ ve bahçelerine gidiş ve gelişlerini daha konforlu hale getirmek içinde çok yoğun çalışıyoruz. Yollarımızı kışın kar ve çamurdan, yazında tozdan kurtarıp, hemşerilerimizin sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlıyoruz. Dilek mahallemiz, planlı yatırımlarımız neticesinde hızla gelişirken, daha yaşanabilir ve daha güzel bir görüntüye kavuştu. Bölgedeki yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüp, hemşerilerimizin yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz.

dedi.

“KIRSAL BÖLGELERİN ULAŞIM AĞINI AKICI HALE GETİRİYORUZ”

Depremler ve pandemi salgını dolayısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kırsal bölgelerin ulaşım ağını akıcı hale getirmek adına gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Çınar,

Kırsal bölgelerde ki bağ ve bahçelerine ev yaptırıp hem buralarda yaşamak hem de tarımla uğraşmak isteyenlerin yoğun talepleri olunca bizlerde gerekli önlemleri alarak yol konusunda ki sıkıntıları önceden gidermeye çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere saha çalışmalarımızı aktif bir şekilde yürüten diğer ilgili Birim Müdürlüklerimizin hizmetleri devam edecektir. Bizlerde hemşerilerimizin daha sağlıklı ve daha ferah alanlarda yaşamaları için devam eden yatırımları yakından takip ediyoruz. Bizler çözüm odaklı çalışıyoruz, sorunları yerinde tespit edip gerekli önlemleri önceden alıyoruz. İşimizi ciddiyetle yapınca ortaya da güzel eserler çıkıyor. Ekiplerimizin büyük özveri ve gayretle sürdürdüğü, dağ tepe demeden yaptığı hizmetler neticesinde bu yıl; Yeşilyurt’umuzun genelinde 171 km sathi kaplama yaparak, büyük bir başarının altına imza attık. İlçemizin her noktasına ulaşımı kolaylaştırmak, trafik akışını düzgün, sağlıklı ve planlı olabilmesi adına daha fazla gayret göstereceğiz. Yeni imar yollarını açmadan kaldırım yenilemeye, aydınlatmalardan sıcak asfalta, malzeme seriminden sathi kaplamaya kadar her alanda daha aktif ve hızlı çalışarak Yeşilyurt’umuzun bütün bölgelerine ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz.

şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, personellere tatlı ikram edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.  

(Bülten)

# malatya, büyükşehir belediye, yol çalışmaları, yeşilyurt, mehmet çınar, dilek mahallesi, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Bir, Belediye Başkanı, Belediyesi, çok, belediye, Başkanı, pandemi

13 Kas 2020 - 14:30 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Fendoğlu, Köylerin Sorunları TBMM’ye Taşıdı mask
Fendoğlu, Köylerin Sorunları TBMM’ye Taşıdı
İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı mask
İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı
2.Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 30 Kasım mask
2.Taksit Ödemeleri İçin Son Gün 30 Kasım
Çevre ve Doğa Polisleri Görev Başında mask
Çevre ve Doğa Polisleri Görev Başında
Ölmeden Önce Abonelik Yaptırmayı Unutmayınız! mask
Ölmeden Önce Abonelik Yaptırmayı Unutmayınız!
DEPREM ANINDA Kİ UYGULAMA METODLARI ANLATILDI mask
DEPREM ANINDA Kİ UYGULAMA METODLARI ANLATILDI
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan mask
Muhtardan, Çınar’a ‘Hodri Meydan
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ! mask
MALATYA’DA KOCA VAHŞETİ!
Sivas Caddesinde Patlama mask
Sivas Caddesinde Patlama
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması mask
Gürkan’dan ‘Rekor’ Açıklaması
DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ mask
DAĞDEVİREN’DEN UYUŞTURUCUYA SAVAŞ
AFAD'a Çiçekli Teşekkür mask
AFAD'a Çiçekli Teşekkür

GALERİ

Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği mask
Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği
70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü mask
70'inde Şiddet ! Karısını Öldürdü
Obezite Pandemiye Dönüştü Dikkat! mask
Obezite Pandemiye Dönüştü Dikkat!
Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor mask
Özkan: Malatyalıyım Demekle Malatyalı Olunmuyor
Battalgazi Belediyesi Geleceğe Nefes Oldu mask
Battalgazi Belediyesi Geleceğe Nefes Oldu
Malatya 11 Kasım’da Geleceğe Nefes Olacak mask
Malatya 11 Kasım’da Geleceğe Nefes Olacak
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL