Yeşilyurt Belediyesi Yol Ağını Genişletiyor

Büyütmek için resme tıklayın

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri ve Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Bülent Çetin Yeşilbahçe ile birlikte Dilek mahallesine giderek, devam eden yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Dilek mahallesinin son dönemlerdeki yatırımlarla daha güzel bir görüntüye kavuştuğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

2014 yılından bugüne kadar bu bölgede yaptığımız yaklaşık 100 km’lik yeni yol yapımı ve asfalt çalışmalarımızla Dilek mahallemizin ulaşım aksını daha güçlü hale getirip, bağlantı yollarının kalite standartını yükselttik. Çiftçilik ve tarımla uğraşan hemşerilerimizin evlerine, bağ ve bahçelerine gidiş ve gelişlerini daha konforlu hale getirmek içinde çok yoğun çalışıyoruz. Yollarımızı kışın kar ve çamurdan, yazında tozdan kurtarıp, hemşerilerimizin sağlıklı bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlıyoruz. Dilek mahallemiz, planlı yatırımlarımız neticesinde hızla gelişirken, daha yaşanabilir ve daha güzel bir görüntüye kavuştu. Bölgedeki yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüp, hemşerilerimizin yaşam kalitelerini artırmaya devam edeceğiz.

dedi.

“KIRSAL BÖLGELERİN ULAŞIM AĞINI AKICI HALE GETİRİYORUZ”

Depremler ve pandemi salgını dolayısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kırsal bölgelerin ulaşım ağını akıcı hale getirmek adına gereken tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Çınar,

Kırsal bölgelerde ki bağ ve bahçelerine ev yaptırıp hem buralarda yaşamak hem de tarımla uğraşmak isteyenlerin yoğun talepleri olunca bizlerde gerekli önlemleri alarak yol konusunda ki sıkıntıları önceden gidermeye çalışıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere saha çalışmalarımızı aktif bir şekilde yürüten diğer ilgili Birim Müdürlüklerimizin hizmetleri devam edecektir. Bizlerde hemşerilerimizin daha sağlıklı ve daha ferah alanlarda yaşamaları için devam eden yatırımları yakından takip ediyoruz. Bizler çözüm odaklı çalışıyoruz, sorunları yerinde tespit edip gerekli önlemleri önceden alıyoruz. İşimizi ciddiyetle yapınca ortaya da güzel eserler çıkıyor. Ekiplerimizin büyük özveri ve gayretle sürdürdüğü, dağ tepe demeden yaptığı hizmetler neticesinde bu yıl; Yeşilyurt’umuzun genelinde 171 km sathi kaplama yaparak, büyük bir başarının altına imza attık. İlçemizin her noktasına ulaşımı kolaylaştırmak, trafik akışını düzgün, sağlıklı ve planlı olabilmesi adına daha fazla gayret göstereceğiz. Yeni imar yollarını açmadan kaldırım yenilemeye, aydınlatmalardan sıcak asfalta, malzeme seriminden sathi kaplamaya kadar her alanda daha aktif ve hızlı çalışarak Yeşilyurt’umuzun bütün bölgelerine ulaşımı daha konforlu hale getireceğiz.

şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, personellere tatlı ikram edip, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

(Bülten)